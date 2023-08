Japonec Tamura zomrel počas výstupu v Pakistane, padal 70 metrov

Islamabad 16. augusta (TASR) - Japonský horolezec Šindži Tamura zomrel počas výstupu v severnom Pakistane. Po tom, čo dosiahol výšku 5380 metrov spadol približne 70 metrov spolu so Sembom Takayasuom, ktorému sa však podarilo vrátiť do základného tábora a privolať pomoc. Informovala o tom agentúra AP.



K nehode prišlo v piatok popoludní, keď dvojica vystupovala na horu v údolí Andaq, ktorá je súčasťou severopakistanského regiónu Gilgit-Baltistan, kde sa nachádza aj osemtisícovka K2, druhý najvyšší vrch sveta. Obaja horolezci boli zasiahnutí skalami a Tamura narazil do skaly.



Záchranný tím objavil časť Tamurovej horolezeckej výbavy v blízkosti trhliny. Jeho telo sa nepodarilo nájsť a tím predpokladal, že spadol do trhliny. Pátranie bolo v pondelok odvolané pre náročný terén a nepriaznivé podmienky.