Japonec vypestoval rekordný 63-lístok pre šťastie

Tokio 26. júna (TASR) – Jošiharu Watanabe sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov – podarilo sa mu vypestovať šťastný "štvorlístok", ktorý má až 63 lístkov. TASR informuje na základe správ servera UPI a Guinessovej knihy rekordov.



Watanabe začal pestovať ďatelinu v roku 2012 vo svojom dome v meste Nasušiobara v prefektúre Točigi na východe najväčšieho japonského ostrova Honšú.



Jeho cieľom bol od začiatku zápis do Guinessovej knihy rekordov, pri pestovaní preto využíval kombináciu prirodzeného opeľovania a ručného opeľovania rastlín s najvyšším počtom lístkov.



"O zápis do Guinessovej knihy rekordov som sa začal usilovať odkedy som si všimol, že sa počet lístkov každým rokom zvyšuje," vyhlásil pre Guinessovu knihu rekordov. Nie vždy však bol úspešný a počet lístkov sa niekedy znížil, inokedy vznikla len obyčajná ďatelina s tromi lístkami.



Watanabeho rastlina s 63 lístkami prekonala predchádzajúci rekord z roku 2009. Šigeo Obara tiež z Japonska vtedy objavil rastlinu ďateliny s 56 lístkami.