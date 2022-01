Japonka, ktorá je najstarším žijúcim človekom na svete, má 119 rokov

Tokio 2. januára (TASR) - Japonka Kane Tanakaová, ktorá je považovaná za najstaršieho žijúceho človeka na svete, oslávila v nedeľu svoje 119. narodeniny. Informovala o tom japonská tlačová agentúra Kjódo.



Tanakaová sa narodila ako siedma z deviatich detí, a to 2. januára 1903 v japonskej prefektúre Fukuoka, v ktorej v nedeľu oslávila aj svoje 119. narodeniny. Vydala sa ako 19-ročná. S manželom mala štyri deti a jedno ďalšie si adoptovali. Keď jej muž a najstarší syn odišli bojovať do druhej čínsko-japonskej vojny, začala prevádzkovať obchod s rezancami, aby rodinu uživila.



Tanakaová si podľa slov viacerých členov svojej rodiny za svoj bezprostredný cieľ vytýčila, že sa dožije 120 rokov.



Guinnessova kniha rekordov uznala túto Japonku za najstaršieho žijúceho človeka na svete v marci 2019, keď mala 116 rokov. Tanakaovej sa v septembri 2020 - vo veku 117 rokov a 261 dní - podarilo prekonať aj dovtedy najvyšší zaznamenaný vek, akého sa dožil obyvateľ Japonska.



V posledných rokoch žije táto Japonka v domove s opatrovateľskou službou v prefektúre Fukuoka, pričom so zamestnancami tohto zariadenia komunikuje pomocou gest. Rada rieši hlavolamy a vie si pochutnať na čokoláde či sýtených nápojoch.