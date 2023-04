Japonská armáda sa pripravuje na ďalšie severokórejské raketové testy

Tokio 22. apríla (TASR) - Japonské ministerstvo obrany v sobotu nariadilo svojej armáde, aby sa pripravila na možné zostrelenie severokórejskej balistickej rakety. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tokio pristúpilo k tomuto kroku po tom, ako Severná Kórea tento týždeň oznámila, že dokončila výstavbu svojho prvého vojenského špionážneho satelitu a zároveň schválila jeho vypustenie do vesmíru.



Vyslanie satelitu na obežnú dráhu Zeme by si vyžadovalo projektil s dlhým doletom, ktorého používanie ma KĽDR zakázané. Organizácia Spojených národov to totiž vníma ako skúšky balistických rakiet.



Japonský minister obrany Jasukazu Hamada povedal armáde, že "existuje možnosť nariadenia deštruktívnych opatrení proti balistickým raketám", píše sa vo vyhlásení rezortu obrany.



Hamada nariadil armádnym jednotkám, aby "vykonali opatrenia potrebné na obmedzenie škôd v prípade dopadu balistickej strely". Príprava má zahŕňať nasadenie torpédoborcov vybavených protiraketovým systémom Standard Missile-3 (SM-3), dodal.



Šéf japonského rezortu obrany nariadil prípravu aj vojenským jednotkám v južnej prefektúre Okinawa na nasadenie mobilných raketových systémov Patriot Advanced Capability (PAC-3).



Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7, ktorej členom je i Japonsko, v utorok vyzvali KĽDR, aby sa "úplne a overiteľne odklonila od jadrových zbraní" a zdržala sa ďalších testov balistických rakiet.



Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui v reakcii na túto výzvu povedala, že štatút Severnej Kórey ako jadrovej mocnosti je konečný a nezvratný.



Pchjongjang tento rok vykonal bezprecedentný počet raketových skúšok vrátane odpálenia vôbec prvej severokórejskej balistickej rakety na pevné palivo.