Japonská armádna helikoptéra sa pravdepodobne zrútila do mora

Tokio 6. apríla (TASR) — Vrtuľník japonskej armády s desiatimi osobami na palube, ktorý vo štvrtok zmizol z radarov, sa s najväčšou pravdepodobnosťou zrútil do mora. Južne od japonského ostrova Mijakodžima sa totiž objavili trosky, ktoré by mali pochádzať zo zmiznutého vrtuľníka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Helikoptéra UH-60JA Black Hawk sa stratila z radarov počas prieskumného letu severne od ostrova Mijakodžima. Na jej palube sa nachádzalo desať osôb vrátane vysoko postaveného veliteľa japonských ozbrojených síl.



Trosky, ktoré by mohli pochádzať zo zrúteného vrtuľníka, sa našli v mori približne 1800 kilometrov južne od Tokia. Lode japonskej pobrežnej stráže našli na hladine aj olejové škvrny. Miestni predstavitelia však tieto informácie odmietli potvrdiť.



Japonský premiér Fumio Kišida vyhlásil, že zmiznutie vrtuľníka je v súčasnosti predmetom vyšetrovania pod gesciou ministerstva obrany.



Agentúra AP pripomína, že japonská vláda sa rozhodla posilniť obranyschopnosť na juhozápade krajiny v reakcii na čoraz agresívnejšiu vojenskú aktivitu Číny v regióne.