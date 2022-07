Japonská delegácia na Taiwane rokovala o regionálnej bezpečnosti

Tchaj-pej 28. júla (TASR) - Delegácia japonských poslancov vrátane dvoch bývalých ministrov obrany sa vo štvrtok na Taiwane stretla s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Témou vzájomného rozhovoru bola regionálna bezpečnosť. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Japonsko chce s Taiwanom dosiahnuť dohodu v otázkach obrany a pripraviť sa na prípadný konflikt v regióne. Zároveň chce predísť vypuknutiu akejkoľvek vojenskej konfrontácie.



"Musíme dopredu myslieť na to, aké situácie môžu nastať, aké zákony a dohody by sme mali pripraviť a akú výzbroj by sme mohli použiť. Musíme spolupracovať, aby sme v tejto veci dosiahli konsenzus pred čímkoľvek, čo by sa mohlo stať," povedal bývalý minister obrany Šigeru Išibao. Japonsko podľa jeho slov úzko spolupracuje aj so Spojenými štátmi, aby sa predišlo konfliktu v indicko-tichomorskej oblasti.



"Ochrana Taiwanu nie je len o ochrane suverenity. Taiwan je v otázke strategickej bezpečnosti veľmi kritickou líniou obrany," povedala prezidentka Cchaj. Dodala, že Taiwan bude pokračovať v prehlbovaní spolupráce s Japonskom a ostatnými demokratickými partnermi pre zachovanie mieru a stability v indicko-tichomorskej oblasti. Japonská delegácia sa stretne aj s taiwanským premiérom Su Čen-čchangom a predstaviteľmi ministerstva obrany.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči tomuto fakticky nezávislému ostrovu. Tchaj-pej však dlhodobo tvrdí, že svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť je odhodlaný pevne si brániť.