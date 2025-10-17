Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonská dolná komora parlamentu si zvolí nového premiéra v utorok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Dátum hlasovania navrhla Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorú vedie jej novozvolená predsedníčka Sanae Takaičiová.

Autor TASR
Tokio 17. októbra (TASR) - Plánovací výbor dolnej komory japonského parlamentu súhlasil, že voľba nového premiéra krajiny sa bude konať 21. októbra, uviedol v piatok pre agentúru Reuters vysokopostavený člen výboru, informuje TASR.

Dátum hlasovania navrhla Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorú vedie jej novozvolená predsedníčka Sanae Takaičiová. Opozičné strany s návrhom nesúhlasili a namietali, že v súčasnosti vedú koaličné rokovania. LDP však oslovila Japonskú inovatívnu stranu, aby si zabezpečila väčšinu hlasov a rozšírila svoju koalíciu, čo by umožnilo Takaičiovej stať sa prvou ženou na premiérskom poste v Japonsko.

Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei. Zároveň sa očakáva, že americký prezident Donald Trump pricestuje do Japonska.

Takaičiová by sa mohla stať premiérkou, no po odchode strany Komeitó z 26-ročnej vládnej koalície s Liberálnodemokratickou stranou patrí LDP len 40 percent kresiel v dolnej komore parlamentu a sama nie je schopná dostať na pozíciu premiéra svojho kandidáta.
