Japonská dolná komora parlamentu si zvolí nového premiéra v utorok
Dátum hlasovania navrhla Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorú vedie jej novozvolená predsedníčka Sanae Takaičiová.
Autor TASR
Tokio 17. októbra (TASR) - Plánovací výbor dolnej komory japonského parlamentu súhlasil, že voľba nového premiéra krajiny sa bude konať 21. októbra, uviedol v piatok pre agentúru Reuters vysokopostavený člen výboru, informuje TASR.
Dátum hlasovania navrhla Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorú vedie jej novozvolená predsedníčka Sanae Takaičiová. Opozičné strany s návrhom nesúhlasili a namietali, že v súčasnosti vedú koaličné rokovania. LDP však oslovila Japonskú inovatívnu stranu, aby si zabezpečila väčšinu hlasov a rozšírila svoju koalíciu, čo by umožnilo Takaičiovej stať sa prvou ženou na premiérskom poste v Japonsko.
Nový predseda vlády by sa mal koncom mesiaca zúčastniť na viacerých podujatiach vrátane medzinárodných summitov v Malajzii a Južnej Kórei. Zároveň sa očakáva, že americký prezident Donald Trump pricestuje do Japonska.
Takaičiová by sa mohla stať premiérkou, no po odchode strany Komeitó z 26-ročnej vládnej koalície s Liberálnodemokratickou stranou patrí LDP len 40 percent kresiel v dolnej komore parlamentu a sama nie je schopná dostať na pozíciu premiéra svojho kandidáta.
