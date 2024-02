Japonská JAXA oznámila úspešný štart rakety H3 novej generácie

Tokio 17. februára (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA v sobotu oznámila úspešný štart nosnej rakety novej generácie typu H3. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Raketa H3, ktorú vesmírna agentúra JAXA označila za flexibilnú a nákladovo efektívnu, "bola uvedená na obežnú dráhu," predstaviteľ JAXA uviedol pre agentúru AFP.



Skúšobný let rakety H3 bol pôvodne plánovaný na štvrtok, no JAXA sa ho v utorok rozhodla odložiť pre očakávané nepriaznivé počasie na juhozápade Japonska, kde sa nachádza vesmírne stredisko Tanegašima.



JAXA pracuje na vývoji nosnej rakety H3 spolu so spoločnosťou Mitsubishi Heavy Industries už viac ako desať rokov, ide o nástupcu rakety H-IIA, ktorá debutovala v roku 2001 a pred vyradením z prevádzky má naplánované už iba dva štarty.



Prvý let rakety H3 vlani v marci skončil neúspechom, keď došlo k jej zlyhaniu krátko po štarte z vesmírneho centra. Cieľom druhého skúšobného letu bolo dostať raketu na plánovanú trajektóriu a zároveň na obežnú dráhu Zeme umiestniť dva pozorovacie mikrosatelity.



Očakáva sa, že jeden z mikrosatelitov prispeje k prevencii katastrof fotografovaním a filmovaním. Druhý, vybavený senzorom na detekciu infračervených lúčov, je určený na zisťovanie prevádzkových podmienok tovární na zemi.