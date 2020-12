Japonská kapsula so vzácnymi vzorkami z asteroidu pristála na Zemi

Tokio 5. decembra (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA v sobotu večer oznámila, že malá kapsula vypustená japonskou sondou Hajabusa 2 smerom k Zemi už pristála v odľahlej oblasti južnej Austrálie tak, ako bolo plánované, a priviezla dlho očakávané vzorky z asteroidu Ryugu. Tie môžu vysvetliť pôvod života na Zemi a prispieť k pochopeniu vzniku slnečnej sústavy. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.



Japonská sonda Hajabusa 2 úspešne vypustila malú kapsulu v sobotu a poslala ju smerom na Zem, aby doviezla vzácne vzorky - podľa očakávania to nebude viac než 0,1 gramu materiálu.



Kapsula so vzorkami vnikla do atmosféry Zeme v nedeľu krátko pred 02.30 h japonského času (v sobotu pred 18.30 h SEČ) a vytvorila ohnivú guľu podobnú kométe.



"Šesť rokov a konečne sa vrátila na Zem," povedal predstaviteľ, ktorý komentoval naživo vysielaný príchod kapsuly. Zábery zachytávali kolegov z JAXA, ako sa radujú a vzrušene mávajú päsťami vo vzduchu.



Kapsula sa oddelila od sondy Hajabusa 2 v sobotu, keď bola táto sonda vo veľkosti chladničky vzdialená od Zeme 220.000 kilometrov. Hajabusu vypustili do vesmíru pred šiestimi rokmi, v roku 2014.



Malá kapsula s priemerom 40 centimetrov pristála za pomoci padáku v juhoaustrálskej púšti, kde ju budú v oblasti asi 100 štvorcových kilometrov hľadať pátracie posádky a vyzdvihnú ju odtiaľ. V hľadaní im pomôžu svetelné znamenia, vysielané kapsulou.



Vzorky boli odobraté z asteroidu Ryugu približne 300 miliónov kilometrov od Zeme, počas dvoch rozhodujúcich fáz misie sondy Hajabusa minulý rok.



Sonda zobrala prach z povrchu asteroidu aj prapôvodný, nedotknutý materiál spod jeho povrchu.



Materiál získaný z asteroidu zostal podľa presvedčenia odborníkov nezmenený od čias, keď vznikal vesmír.



Väčšie nebeské telesá ako napríklad Zem prešli radikálnymi zmenami a menilo sa ich zloženie materiálu na povrchu aj pod ním.



Ale "pokiaľ ide o menšie planéty alebo menšie asteroidy, tieto látky sa neroztavili, a preto sa tam podľa nášho presvedčenia stále nachádzajú materiály spred 4,6 miliardy rokov," povedal novinárom pred príchodom kapsuly šéf misie Makoto Jošikawa.