Japonská kráľovská rodina debutovala na Instagrame

Tokio 1. apríl (TASR) - Japonská kráľovská rodina má od pondelka oficiálny účet na Instagrame. Prvých 19 príspevkov sú formálne zinscenované fotografie a videá cisára Naruhita a cisárovnej Masako pri plnení kráľovských povinností na nedávnych verejných vystúpeniach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Viac ako 160.000 používateľov sledovalo účet Imperial Household Agency (IHA), ktorý bol ohlásený pred týždňom, ale až do pondelka bol nastavený ako súkromný.



"IHA je na Instagrame! Myslel som, že to bol prvoaprílový žart!" napísal jeden používateľ. Iní používatelia zo žartu písali, že je dobré, že si japonská kráľovská rodina vybrala "civilizovanejší" Instagram namiesto siete X (predtým Twitter).



Pripojenie k sociálnym médiám má vzbudiť záujem o cisársku rodinu medzi mladšími generáciami, potvrdil hovorca IHA. Japonská monarchia má pritom mytologický pôvod siahajúci viac ako dve tisícročia do minulosti a akákoľvek verejná kritika cisára zostáva v krajine tabu.



Možno sa preto dalo predvídať, že príspevky pod účtom handle kunaicho_jp neobsahujú žiadne zákulisné pikošky. Prísne vecné titulky vysvetľujú, čo cisár robil, od stretnutí s cudzími hodnostármi až po obdivovanie bonsajov. Účet nesleduje iných používateľov a zatiaľ sa nepustil do Instagram Stories.



Cisár Naruhito nastúpil na chryzantémový trón v roku 2019 po tom, ako sa jeho veľmi populárny otec stal prvým cisárom, ktorý abdikoval za viac ako dve storočia.