Japonská loď podľa médií po prvý raz preplávala cez Taiwanský prieliv

Tokio 26. septembra (TASR) - Vojnová loď japonských námorných síl v stredu po prvý raz preplávala cez sporný Taiwanský prieliv, aby uplatnila svoju slobodu plavby v týchto vodách. Vo štvrtok to uviedla japonská verejnoprávna televízia NHK a ďalšie médiá, na ktoré sa odvolala agentúra AFP, píše TASR. Japonské ministerstvo obrany plavbu bezprostredne nepotvrdilo.



Komunistická vláda v Pekingu vníma Taiwan ako súčasť svojho územia a nárokuje si aj vody, ktoré tento ostrov s nezávislou vládou oddeľujú od pevninskej Číny. Naopak, Spojené štáty aj ďalšie krajiny argumentujú, že plavby cez Taiwanský prieliv sú bežné, a poukazujú na námorné právo.



Japonský denník Jomiuri Šimbun s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje napísal, že stredajšiu plavbu nariadil premiér Fumio Kišida z obavy, že nečinnosť po nedávnom prieniku čínskeho lietadla na japonské územie by mohla Peking povzbudiť k väčšej asertivite.



Washington a spojenci v poslednej dobe čoraz častejšie prekračujú 180-kilometrový prieliv v snahe posilniť jeho štatút medzinárodnej lodnej trasy, čo vyvoláva rozhorčenie Pekingu.



V septembri preplávali cez Taiwanský prieliv dve plavidlá nemeckého námorníctva. Čína vtedy obvinila Nemecko zo stupňovania bezpečnostných rizík v tejto oblasti.



Japonsko je kľúčovým spojencom Spojených štátov a jeho údajná prvá plavba cez sporné vody sa uskutočnila po tom, ako Tokio v auguste označilo prvé potvrdené vniknutie čínskeho vojenského lietadla do svojho vzdušného priestoru za "vážne porušenie" suverenity Japonska.