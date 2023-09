Japonská lunárna sonda by mala odštartovať vo štvrtok

Tokio 4. septembra (TASR) - Japonsko plánuje vyslať sondu na Mesiac, čím by sa stalo najnovším účastníkom vesmírnych "pretekov", v ktorých nedávno ako štvrtá krajina v histórii dopravila na mesačný povrch svoju sondu India. Japonská lunárna sonda by mala po sérii odkladov odštartovať vo štvrtok 7. septembra, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry DPA.



Japonská nosná raketa H2A odštartuje z japonského kozmodrómu Tanegašima na rovnomennom ostrove na juhozápade krajiny, uviedla v pondelok spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries. Štart bol už niekoľkokrát odložený pre zlé poveternostné podmienky.



Raketa ponesie lunárny pristávací modul SLIM, ktorý vyvinula japonská vesmírna agentúra Jaxa na testovanie technológií presného pristávania na povrchu Mesiaca.



Japonsko, ktoré sa chce pevne etablovať v lukratívnom odvetví vypúšťania družíc, zaznamenalo tento rok niekoľko zlyhaní vrátane neúspešného vypustenia rakety novej generácie H3. Úspešným pristátím na Mesiaci by sa Japonsko stalo len piatou krajinou, ktorej by sa to podarilo.



Indický lunárny modul Vikram a rover Pragján bezpečne pristáli 23. augusta neďaleko južného pólu Mesiaca - krátko po tom, ako sa podobný pokus ruskej sondy Luna-25 skončil nárazom do povrchu Mesiaca.



Spojené štáty, bývalý Sovietsky zväz a Čína boli predtým jedinými krajinami, ktorým sa podarilo bezpečne pristáť s vlastnými zariadeniami na Mesiaci.



Japonsko plánuje, že SLIM vstúpi na obežnú dráhu Mesiaca približne tri až štyri mesiace po štarte, a očakáva, že sonda dosiahne povrch Mesiaca za štyri až šesť mesiacov.



Údaje, ktoré Japonsko zozbiera na Mesiaci, sa použijú v rámci projektu Artemis pod vedením USA. Jeho cieľom je do roku 2025 vyslať na Mesiac misiu s posádkou a pokročiť tak v prieskume tohto telesa. Dlhodobým cieľom je výskum Marsu s ľudskou posádkou.