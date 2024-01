Japonská polícia pátra po strelcovi, ktorý zabil muža pri kaviarni

Tokio 15. januára (TASR) - Japonská polícia v pondelok pátrala po podozrivom páchateľovi, ktorí smrteľne postrelil jedného zo zákazníkov prevádzky siete kaviarní Starbucks na juhozápadnom ostrove Šikoku. V prípade incidentu išlo podľa médií zrejme o zločin spojený s činnosťou miestnych gangov, informuje TASR podľa agentúry AP.



Muž bol postrelený do hrudníka ešte v nedeľu v nákupnom centre v meste Šikokučuo v prefektúre Ehime, spresnila tamojšia polícia vo vyhlásení. Okamžite ho previezli do nemocnice, neskôr však lekári už len konštatovali jeho smrť.



Štyridsaťdeväťročná obeť sa predtým, než bola pred kaviarňou postrelená a skolabovala, nachádzala v terasovej sekcii prevádzky Starbucks, uviedli miestne médiá.



Podozrivý strelec je stále na úteku a motív jeho činu nebol bezprostredne známy, pripomína AP. Polícia japonským médiám odmietla potvrdiť, že streľba mala spojitosť s činnosťou gangov.



Japonsko má prísne zákony na kontrolu zbraní a menší počet zločinov súvisiacich so zbraňami v krajine je často spájaný s gangmi. Podomácky vyrobené zbrane boli použité pri niektorých streľbách významnejšieho formátu vrátane atentátu na bývalého premiéra Šinzóa Abeho v roku 2022.