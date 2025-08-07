< sekcia Zahraničie
Japonská populácia vlani rekordne klesla
Autor TASR
Tokio 7. augusta (TASR) - Populácia japonských občanov v roku 2024 klesla o rekordných viac ako 900.000 ľudí, informovala agentúra AFP na základe oficiálnych údajov. Krajina dlhodobo bojuje s nízkou pôrodnosťou a premiér Šigeru Išiba označil situáciu za „tichý stav núdze“, píše TASR.
V minulom roku klesol počet Japoncov o 908.574 ľudí - teda o 0,75 percenta na 120,65 milióna. Tento pokles bol doposiaľ najväčším od začiatku prieskumov v roku 1968, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra. Japonsko zaznamenáva pokles svojich občanov pravidelne už 16 rokov po sebe.
Išiba s cieľom pokúsiť sa zvrátiť tento trend prisľúbil zavedenie opatrení na podporu rodín, ako sú flexibilnejšie pracovné hodiny a bezplatná denná starostlivosť o deti.
Počet cudzincov s trvalým pobytom v Japonsku zároveň podľa štatistík dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku zaznamenávania údajov v roku 2013. K 1. januáru 2025 ich žilo v Japonsku 3,67 milióna, čo predstavuje takmer tri percentá celkovej populácie. AFP vysvetľuje, že cudzinci pomáhajú krajine riešiť nedostatok pracovnej sily, ktorý sa zhoršuje v dôsledku starnutia obyvateľstva
Podľa Svetovej banky má Japonsko po Monaku druhú najstaršiu populáciu na svete. Japonci vo veku 65 a viac rokov tvorili vlani takmer 30 percent z celkovej 124-miliónovej populácie, zatiaľ čo veková skupina od 15 do 64 rokov tvorila 60 percent obyvateľstva.
Klesajúci počet obyvateľov má tiež negatívny vplyv na japonské vidiecke komunity, kde počet opustených domov za posledné dve desaťročia vzrástol na takmer štyri milióny, vyplýva z údajov vlády zverejnených minulý rok.
