< sekcia Zahraničie
Japonská premiérka chce nadviazať stabilný vzťah s Čínou
Vo štvrtok japonská premiérka vyhlásila, že Čína je dôležitým susedom.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová vo štvrtok počas svojej prvej návštevy Číny od nástupu do funkcie uviedla, že má v úmysle budovať „konštruktívny a stabilný vzťah“ s Pekingom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Máme v úmysle komplexne rozvíjať naše strategické a vzájomne prospešné vzťahy prostredníctvom dialógu zameraného na ochranu národných záujmov oboch strán a budovanie konštruktívneho a stabilného vzťahu,“ uviedla Takaičiová na tlačovej konferencii v rámci summitu APEC v Šen-čene.
Ide o prvú návštevu Takaičiovej odvtedy, čo vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking na jej vyjadrenia reagoval ostro a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám najmä v prípade dodávok vzácnych zemín.
Vo štvrtok japonská premiérka vyhlásila, že Čína je dôležitým susedom. „Práve preto, že medzi Japonskom a Čínou existujú nevyriešené otázky a výzvy, veríme, že je dôležité viesť dialóg a udržiavať komunikáciu,“ dodala.
Agentúra AFP uvádza, že do štvrtkového popoludnia sa Takaičiová nezišla s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na žiadnom formálnom stretnutí, hoci si obaja lídri dvakrát podali ruky.
Japonská premiérka však v rámci regionálneho summitu hovorila s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, pričom išlo o prvé stretnutie lídrov Japonska a Ruska od roku 2019. Podľa televízie NHK Putinovi tlmočila postoje Tokia k rôznym otázkam vrátane októbrového zadržania japonského novinára v Rusku a nedávneho prevedenia ruských aktív japonskej spoločnosti Japan Tobacco pod dočasnú správu Moskvy.
Takaičiová zároveň v utorok na okraj summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile rokovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pričom potvrdili úzku spoluprácu v otázkach týkajúcich sa indicko-tichomorského regiónu.
„Máme v úmysle komplexne rozvíjať naše strategické a vzájomne prospešné vzťahy prostredníctvom dialógu zameraného na ochranu národných záujmov oboch strán a budovanie konštruktívneho a stabilného vzťahu,“ uviedla Takaičiová na tlačovej konferencii v rámci summitu APEC v Šen-čene.
Ide o prvú návštevu Takaičiovej odvtedy, čo vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking na jej vyjadrenia reagoval ostro a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám najmä v prípade dodávok vzácnych zemín.
Vo štvrtok japonská premiérka vyhlásila, že Čína je dôležitým susedom. „Práve preto, že medzi Japonskom a Čínou existujú nevyriešené otázky a výzvy, veríme, že je dôležité viesť dialóg a udržiavať komunikáciu,“ dodala.
Agentúra AFP uvádza, že do štvrtkového popoludnia sa Takaičiová nezišla s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na žiadnom formálnom stretnutí, hoci si obaja lídri dvakrát podali ruky.
Japonská premiérka však v rámci regionálneho summitu hovorila s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, pričom išlo o prvé stretnutie lídrov Japonska a Ruska od roku 2019. Podľa televízie NHK Putinovi tlmočila postoje Tokia k rôznym otázkam vrátane októbrového zadržania japonského novinára v Rusku a nedávneho prevedenia ruských aktív japonskej spoločnosti Japan Tobacco pod dočasnú správu Moskvy.
Takaičiová zároveň v utorok na okraj summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile rokovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pričom potvrdili úzku spoluprácu v otázkach týkajúcich sa indicko-tichomorského regiónu.