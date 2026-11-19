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Japonská premiérka na okraj summitu v Číne rokovala s Putinom
Takaičová rokovala s Putinom prvýkrát od svojho nástupu do funkcie v minulom roku.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová viedla na okraj summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (APEC) v Číne rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovali o tom japonské médiá a agentúra AFP. Výmena názorov trvala približne 30 minút a dohodli sa, že budú pokračovať v dialógu na rôznych úrovniach, píše TASR.
Takaičová rokovala s Putinom prvýkrát od svojho nástupu do funkcie v minulom roku. Išlo zároveň o prvé stretnutie lídrov Japonska a Ruska od roku 2019.
Japonská premiérka sa so šéfom Kremľa rozprávala v stredu počas večere na okraj summitu v čínskom Šen-čene. Podľa televízie NHK mu tlmočila postoje Japonska k rôznym otázkam vrátane októbrového zadržania japonského novinára v Rusku a nedávneho prevedenia ruských aktív japonskej spoločnosti Japan Tobacco pod dočasnú správu Moskvy.
Vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sa v poslednom čase zhoršili. Deň pred stretnutím Japonsko adresovalo Rusku protest pre vniknutie predpokladaných ruských lietadiel do japonského vzdušného priestoru. Tokio v reakcii vyslalo do vzduchu stíhačky.
Obe krajiny sa dlhodobo sporia ohľadom Kurilských ostrovov, ktoré tvoria pás ostrovov medzi ruským polostrovom Kamčatka a Japonskom. Tokio si robí nároky na južnú časť týchto ostrovov. Sovietsky zväz prevzal kontrolu nad Kurilskými ostrovmi koncom druhej svetovej vojny, keď vstúpil do konfliktu na strane Spojencov proti Japonsku.
Putin v auguste navštívil Kurily po prvý raz ako ruský prezident. Japonsko proti jeho ceste na ostrovy vzápätí ostro protestovalo, Takaičová ju označila za absolútne neprijateľnú a za urážku citov japonského národa.
Takaičová rokovala s Putinom prvýkrát od svojho nástupu do funkcie v minulom roku. Išlo zároveň o prvé stretnutie lídrov Japonska a Ruska od roku 2019.
Japonská premiérka sa so šéfom Kremľa rozprávala v stredu počas večere na okraj summitu v čínskom Šen-čene. Podľa televízie NHK mu tlmočila postoje Japonska k rôznym otázkam vrátane októbrového zadržania japonského novinára v Rusku a nedávneho prevedenia ruských aktív japonskej spoločnosti Japan Tobacco pod dočasnú správu Moskvy.
Vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sa v poslednom čase zhoršili. Deň pred stretnutím Japonsko adresovalo Rusku protest pre vniknutie predpokladaných ruských lietadiel do japonského vzdušného priestoru. Tokio v reakcii vyslalo do vzduchu stíhačky.
Obe krajiny sa dlhodobo sporia ohľadom Kurilských ostrovov, ktoré tvoria pás ostrovov medzi ruským polostrovom Kamčatka a Japonskom. Tokio si robí nároky na južnú časť týchto ostrovov. Sovietsky zväz prevzal kontrolu nad Kurilskými ostrovmi koncom druhej svetovej vojny, keď vstúpil do konfliktu na strane Spojencov proti Japonsku.
Putin v auguste navštívil Kurily po prvý raz ako ruský prezident. Japonsko proti jeho ceste na ostrovy vzápätí ostro protestovalo, Takaičová ju označila za absolútne neprijateľnú a za urážku citov japonského národa.