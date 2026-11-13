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Japonská premiérka prvýkrát navštívi Čínu, zúčastní sa na summite APEC
Analytici považujú dvojstranné stretnutie Takaičiovej s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za veľmi nepravdepodobné.
Autor TASR
Tokio 13. novembra (TASR) – Japonská premiérka Sanae Takaičiová budúci týždeň prvýkrát od nástupu do funkcie navštívi Čínu a v Šen-čene sa zúčastní na summite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú mimoriadne napäté. Takaičiová vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking preto na jej vyjadrenia reagoval ostro a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám najmä v prípade dodávok vzácnych zemín.
Analytici považujú dvojstranné stretnutie Takaičiovej s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za veľmi nepravdepodobné. Tokio podľa japonských médií požiadalo aj o stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom vzťahy s Moskvou sú tiež napäté. V Rusku minulý mesiac zatkli japonského novinára pre podozrenie zo špionáže a ruské úrady zaistili aktíva japonskej spoločnosti Japan Tobacco.
Pred cestou do Číny navštívi Takaičiová filipínsku Manilu a zúčastní sa na rokovaniach v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Na okraj summitu sa pripravuje aj stretnutie lídrov zoskupenia Quad, ktoré združuje Austráliu, Indiu, Japonsko a Spojené štáty.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú mimoriadne napäté. Takaičiová vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking preto na jej vyjadrenia reagoval ostro a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám najmä v prípade dodávok vzácnych zemín.
Analytici považujú dvojstranné stretnutie Takaičiovej s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za veľmi nepravdepodobné. Tokio podľa japonských médií požiadalo aj o stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom vzťahy s Moskvou sú tiež napäté. V Rusku minulý mesiac zatkli japonského novinára pre podozrenie zo špionáže a ruské úrady zaistili aktíva japonskej spoločnosti Japan Tobacco.
Pred cestou do Číny navštívi Takaičiová filipínsku Manilu a zúčastní sa na rokovaniach v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Na okraj summitu sa pripravuje aj stretnutie lídrov zoskupenia Quad, ktoré združuje Austráliu, Indiu, Japonsko a Spojené štáty.