Japonská premiérka v Tokiu prijala taliansku líderku Meloniovú
Meloniová, ktorá navštívila Japonsko tretíkrát od svojho nástupu do funkcie v roku 2022, podpísala dohodu o posilnení vzťahov medzi Japonskom a Talianskom vo všetkých sektoroch.
Autor TASR
Tokio 16. januára (TASR) - Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová sa v piatok v Tokiu stretla s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. Meloniovej návšteva sa koná pri príležitosti 160. výročia diplomatických vzťahov medzi oboma a krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Sme prvé ženy, ktoré vedú svoje štáty,“ poznamenala Meloniová. „Som nesmierne hrdá na to, že som tu, nesmierne hrdá, že mám príležitosť spoznať vás lepšie, aj na osobnej úrovni, pretože som presvedčená, že táto skvelá spolupráca môže viesť aj ku krásnemu priateľstvu,“ povedala talianska premiérka a pozvala svoju Takaičiovú na návštevu Ríma.
V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že obe líderky potvrdili svoje odhodlanie pokračovať v spolupráci na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine a vymenili si názory na situáciu v Indo-Pacifiku vrátane Východočínskeho mora a Juhočínskeho mora. Uvádza sa v ňom tiež, že „dôrazne odmietajú akékoľvek jednostranné pokusy o zmenu status quo silou alebo nátlakom“. Odsúdili aj jadrový program a program balistických rakiet Severnej Kórey.
Diskutovali aj o situácii na Blízkom východe a zdieľali názor, že budú naďalej pracovať na stabilizácii a obnove Pásma Gazy. Potvrdili i svoj záväzok realizovať riešenie založené na koexistencii dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.
