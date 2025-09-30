< sekcia Zahraničie
Japonská spoločnosť Asahi rieši následky kybernetického útoku
Šiesta najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete má v Japonsku 30 závodov na výrobu piva, nápojov a potravín a stále prešetruje, či všetky z nich zastavili výrobu, dodal hovorca.
Autor TASR
Tokio 30. septembra (TASR) - Japonský pivovarnícky gigant Asahi Group Holdings (AGH) v utorok nebol schopný obnoviť výrobu v domácich továrňach deň po pondelkovom kybernetickom útoku. Podľa hovorcu spoločnosti zatiaľ nie je jasné, kedy sa to podarí. TASR informuje podľa agentúr Reuters a DPA.
Spoločnosť o kybernetickom útoku informovala v pondelok s tým, že nebol potvrdený žiadny únik osobných informácií alebo údajov o zákazníkoch externým stranám. V dôsledku zlyhania systému bolo pozastavené spracovanie objednávok, expedícia, zákaznícka podpora a call centrá v Japonsku.
