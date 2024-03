Japonská spoločnosť preveruje súvislosť úmrtia s výživovými doplnkami

Tokio 26. marca (TASR) - Japonská farmaceutická spoločnosť Kobayashi Pharmaceutical v utorok oznámila, že preveruje možné prepojenie jedného úmrtia s užitím výživových doplnkov, ktoré minulý týždeň stiahla z predaja. K úmrtiu došlo v dôsledku zlyhania obličiek, informuje agentúra AFP.



Firma len v pondelok ohlásila, že eviduje 26 hospitalizovaných v súvislosti so zmienenými tabletkami, ktoré bolo možné zakúpiť bez lekárskeho predpisu, pričom obsahujú druh fermentovanej kvasnicovej ryže, nazývanej aj beni kódži.



Do utorňajšieho rána jej nahlásili ďalších 50 dosiaľ nepotvrdených súvisiacich hospitalizácií.



Kobayashi Pharmaceutical uplynulý piatok informovala, že po sťažnostiach zo strany zákazníkov sťahuje - pre obavy možných problémov s obličkami - z predaja viacero výrobkov obsahujúcich zmienenú ryžu, ktoré sa užívajú na znižovanie cholesterolu.



V prípade hláseného úmrtia ide o osobu, ktorá pravidelne - počas uplynulých troch rokov - užívala jeden zo stiahnutých výrobkov. "V súčasnosti vieme o jednom prípade, pri ktorom existuje potenciálna príčinná súvislosť medzi úmrtím a naším výrobkom," uviedla v utorok táto spoločnosť sídliaca v Osake. Za možné pochybenie sa ospravedlnila sa a dodala, že prípadnú súvislosť preveruje.



Zmienené produkty dodávala približne 50 firmám v Japonsku a dvom na Taiwane. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že bude spolupracovať s mestom Osaka na vyšetrení celého prípadu.



Kobayashi Pharmaceutical ešte v pondelok informovala, že "dosiaľ nedospela k záveru" ohľadne možnej súvislosti medzi výrobkami stiahnutými z predaja a problémami s obličkami. Na základe vykonaných analýz dospela k záveru, že jej výživové doplnky obsahovali aj "zložky, ktoré do nich nemala v úmysle zahrnúť".