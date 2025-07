Japonská strana Sanseito pár dní pred voľbami odmietla väzby na Rusko

Tokio 17. júla (TASR) - Populistická strana, ktorá pred nedeľňajšími voľbami v Japonsku prudko stúpla v prieskumoch, poprela akékoľvek väzby na Rusko po tom, ako jedna z jej kandidátok poskytla rozhovor moskovským štátnym médiám. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že by pravicová strana Sanseito mohla získať približne desať kresiel v hornej komore parlamentu. Strane sa totiž darí v rámci jej kampane „Japonsko na prvom mieste“, ktorej hnacou silou je odpor voči globalizmu a prisťahovalectvu.



Najnovšia kontroverzia danej strany sa týka kandidátky, bývalej speváčky známej ako Saja, ktorá poskytla rozhovor ruskej spravodajskej agentúre Sputnik. Ten bol následne v pondelok zverejnený na platforme X. Jej vystúpenie v Sputniku vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu špekulácií, že strana Sanseito je priateľská voči Rusku.



Líder strany Sohej Kamija poprel tvrdenia, že by strana mala osobitné väzby s Moskvou. „Nemáme. Vôbec nie. Ani s Ruskom, ani s Čínou, ani s Amerikou. Nemáme. S každou krajinou udržiavame vyváženú diplomaciu,“ povedal v utorok v internetovej spravodajskej relácii.



„Tvrdiť, že sme proruskí len preto, že sa objavila v Sputniku ... Myslím si, že je to príliš zjednodušené,“ dodal.



Kamija pripísal vystúpenie svojej kandidátky v Sputniku „ľudskej chybe“ a dodal, že nevedel, že sa niečo také organizuje. Spresnil, že zamestnanec bez akýchkoľvek právomocí a bez predchádzajúcej konzultácie s ústredím strany rozhovor pre Sputnik odobril.



Postoj strany k Rusku sa už predtým dostal pod drobnohľad po tom, ako Kamija povedal, že Moskva by nemala niesť plnú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine.



„Vojenská invázia Ruska bola, samozrejme, zlá, ale v Spojených štátoch sú sily, ktoré k tomu Rusko dohnali,“ vyhlásil Kamija v utorok.



„Preto som raz povedal, že nie je spravodlivé povedať, že Rusko je tu jediné zlo, a potom ľudia začali hovoriť, že som proruský,“ dodal.



Európska únia zakázala Sputnik spolu s ďalšími ruskými štátnymi médiami a označila ich za dezinformačné kanály určené na manipuláciu. Na túto spravodajskú agentúru uvalili sankcie aj Spojené štáty.