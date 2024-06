Japonská vesmírna agentúra sa stala cieľom kybernetických útokov

Tokio 21. júna (TASR) – Japonská vesmírna agentúra (JAXA) sa od začiatku roka stala cieľom niekoľkých kybernetických útokov, ktoré však nemali vplyv na citlivé informácie týkajúce sa rakiet a satelitov. Okrem vyšetrovania sa proti nim nasadzujú preventívne opatrenia, vyhlásil v piatok hlavný tajomník japonskej vlády Jošimasa Hajaši. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



JAXA infiltrované siete odpojila a preverila, že neobsahovali utajované informácie, dodal Hajaši a prisľúbil posilnenie opatrení proti kybernetickým útokom.



Japonský minister obrany Minoru Kihara pre médiá uviedol, že kyberútoky na JAXA nemali vplyv na jeho ministerstvo, napriek tomu, že vesmírna agentúra je jedným z kľúčových dodávateľov ministerstva.



Japonsko vo svetle rastúcej vojenskej moci Číny začalo výraznejšie investovať do vlastnej obrany a usiluje sa o vyvinutie prostriedkov na opätovanie raketového úderu. Odborníci však upozorňujú, že Tokio sa aj napriek tomu bude pri odpaľovaní rakiet s dlhým doletom musieť naďalej výrazne spoliehať na Spojené štáty.



JAXA od začiatku roka zaznamenala niekoľko úspechov svojho vesmírneho programu. Modul SLIM pristál v januári na Mesiaci s dosiaľ nevídanou presnosťou, vo februári raketa H3 úspešne dosiahla obežnú dráhu Zeme. Jej ďalší štart je plánovaný 30. júna a do vesmíru by mala dopraviť vyspelý pozorovací satelit.