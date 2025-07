Japonská vláda podľa odhadov prišla o väčšinu v parlamente

Tokio 20. júla (TASR) - Japonská vládnuca koalícia po nedeľňajších voľbách prišla o väčšinu v hornej komore parlamentu, vyplýva z odhadov, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnili tamojšie médiá. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o katastrofálny výsledok pre úradujúceho premiéra Šigera Išibu.



Išibova Liberálnodemokratická strana (LDP) a jej partner Komeito získali približne 41 zo 125 kresiel, čo je menej než 50 mandárov potrebných na udržanie väčšiny, informovali televízie Nippon TV a TBS. Predpokladá sa pritom, že populistická strana Sanseito dosiahla vo voľbách výrazné zisky.



Slabý výsledok koalície, ktorý predtým naznačovali aj prieskumy, by mohol otriasť dôverou investorov v štvrtú najväčšiu ekonomiku sveta a narušiť kľúčové obchodné rokovania so Spojenými štátmi, uviedli analytici.



Išiba si podľa niektorých analytikov možno bude musieť vybrať medzi tým, či uvoľní miesto novému lídrovi LDP, alebo sa bude snažiť zabezpečiť si podporu niektorých opozičných strán politickými kompromismi.



Po voľbách musí navyše Japonsko do 1. augusta uzavrieť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, inak bude čeliť prísnym clám na svojom najväčšom exportnom trhu, pripomína Reuters.



Takéto dovozné clá by mohli otriasť ekonomikou a ďalej tlačiť na vládu, aby poskytla finančnú pomoc domácnostiam, ktoré už aj bez toho trpia infláciou; napríklad cena ryže sa v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobila.



Išibova administratíva stratila väčšinu vo vplyvnejšej dolnej komore japonského parlamentu v októbri minulého roka. Išlo o najhorší výsledok pre LDP za uplynulých 15 rokov.