Japonská vláda schválila zákon, ktorý zjednodušuje odstrel medveďov

Tokio 21. februára (TASR) - Japonská vláda v piatok schválila návrh zákona, ktorý by poľovníkom umožnil odstrel medveďov v obývaných oblastiach bez nutnosti povolenia zo strany polície. Medzi aprílom 2023 až 2024 napadli medvede po celej krajine 219 ľudí, pričom šesť z nich stretnutie so zvieraťom neprežilo. Ide o najvyšší počet stretov s týmto zvieraťom od začiatku vedenia štatistík pred 20 rokmi, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Novela zákona o ochrane a regulácii voľne žijúcej zveri umožňuje "núdzový odstrel". Ministerstvo životného prostredia zákon predložilo po sťažnostiach poľovníkov, ktorí poukazovali na vysokú mieru byrokracie.



Nemenovaný predstaviteľ rezortu životného prostredia pre AFP uviedol, že ministerstvo by chcelo návrh predložiť do parlamentu v nadchádzajúcich mesiacoch. Schválený by mohol byť do jesene, keď je výskyt medveďov najvyšší.



V súčasnosti je v Japonsku odstrel medveďov alebo diviakov v obývaných oblastiach povolený len so súhlasom polície. Podľa úradníka však polícia môže povolenie na odstrel vydať "iba v mimoriadne vážnej situácii", keď je osoba bezprostredne ohrozená medveďom. "Podľa súčasných pravidiel by ste museli čakať, kým bude niekto skutočne v nebezpečenstve, aby ste získali súhlas polície," vysvetlil.



Podľa AFP klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú zdroje potravy a obdobie zimného spánku medveďov, spolu s úbytkom obyvateľstva spôsobeným starnutím japonskej spoločnosti spôsobujú, že zvieratá sa častejšie vydávajú do obývaných miest.



AFP v tejto súvislosti pripomína prípad z decembra, keď medveď v supermarkete na severe Japonska zranil 47-ročného muža. Následne sa v obchode dva dni ukrýval a skonzumoval väčšinu mäsových výrobkov. Na mieste musela zasahovať poriadková polícia, ktorej sa medveďa podarilo vylákať von z obchodu jedlom potretým medom. Zviera následne utratili.



Podľa odhadov žije v Japonsku 44.000 medveďov a od roku 2012 sa ich počet strojnásobil. Medzi aprílom 2023 až 2024 odstrelili 9000 jedincov.