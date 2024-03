Japonská vláda súhlasí s vývozom bojových lietadiel novej generácie

Tokio 15. marca (TASR) - Japonská vládna koalícia sa v piatok dohodla, že umožní vývoz stíhacích lietadiel novej generácie, na ktorých vývoji Japonsko pracuje spolu s Britániou a Talianskom. Tokio tým uvoľnilo prísne pravidlá pre vývoz vojenského vybavenia, komentuje agentúra AFP, z ktorej TASR správu prevzala.



Predstaviteľ koaličnej strany Komeito uviedlo, že sa spolu s Liberálnodemokratickou stranou (LDP) dohodli na uvoľnení pravidiel vývozu týchto lietadiel. Každú jednu dodávku však bude musieť schváliť vládny kabinet a lietadlá môžu byť vyvezené len do krajín, ktoré majú s Japonskom uzavreté dohody v oblasti obrany a nie sú účastníkmi aktívnych konfliktov, uviedla japonská televízna stanica NHK.



Japonské pravidlá v oblasti exportu v súčasnosti vývoz vojenského vybavenia do tretích krajín zakazujú, hoci v predchádzajúcich rokoch boli udelené výnimky.



Británia, Japonsko a Taliansko vlani v decembri podpísali dohodu o založení programu GCAP (Global Combat Air Program) pre vývoj bojového lietadla novej generácie, ktoré by malo byť uvedené do prevádzky do roku 2035.



Toto nadzvukové lietadlo s technológiou neviditeľnosti bude mať výkonný radar, ktorý dokáže poskytnúť 10.000 krát viac údajov než súčasné systémy, uviedli vtedy Britské vzdušné sily (Roal Air Force) na svojej webovej stránky.