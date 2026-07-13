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Japonská vláda uznala potrebu tvrdšie zasiahnuť proti špiónom
Denník NYT s odvolaním sa na odhady ukrajinskej vlády napísal, že 90 percent ruských rakiet a dronov obsahuje komponenty z Japonska.
Autor TASR
Tokio 13. (TASR) - Japonská vláda v pondelok uviedla, že uznáva potrebu účinnejšie bojovať proti zahraničným spravodajským službám na svojom území. Reagovala tak na článok denníka The New York Times, podľa ktorého Rusko premenilo Japonsko na hniezdo špiónov a kľúčový zdroj komponentov zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mnohé západné krajiny po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vyhostili stovky ruských špiónov zo svojich území a a spoločnosti s väzbami na Kremeľ zaradili na sankčný zoznam. Desiatky z týchto operatívcov sa následne objavili v Japonsku.
Americký denník na základe svojich zistení v nedeľu napísal, že nedostatočné japonské zákony v oblasti špionáže umožňujú Moskve využívať Tokio ako jedno zo svojich hlavných centier na zhromažďovanie spravodajských informácií a získavanie technológií dvojakého použitia potrebných pre vojnu proti Ukrajine.
„Uvedomujeme si, že v rýchlo meniacom sa bezpečnostnom prostredí rastie potreba zasahovať proti aktivitám zahraničných tajných služieb, ako je získavanie citlivých informácií, ktoré ohrozujú bezpečnosť Japonska,“ uviedol v pondelok hovorca vlády v Tokiu.
K článku NYT sa hovorca síce priamo vyjadriť odmietol, novinárom však povedal, že Japonsko „musí túto otázku riešiť ešte dôslednejšie“, uviedla AFP.
Ruské operácie v Japonsku podľa zistení vedie agent ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU Maxim Fiľčenko, ktorý vystupuje pod falošnou identitou ako zamestnanec ruského národného dopravu Aeroflot.
Fiľčenko je údajne súčasťou vojenskej spravodajskej jednotky známej 20. riaditeľstvo GRU. Súčasní aj bývalí predstavitelia piatich západných tajných služieb uviedli, že dôstojníci onej jednotky sa vydávajú za diplomatov alebo podnikateľov a pracujú na tom, aby nakupovali alebo kradli vojenskú technológiu a pašovali ju do Ruska.
Keďže priamy vývoz z Japonska do Ruska je obmedzený, dodávateľské siete využíva na prepravu komponentov prostredníkov a tretie krajiny, ako sú Vietnam, Uzbekistan a Srí Lanka.
Denník NYT s odvolaním sa na odhady ukrajinskej vlády taktiež napísal, že 90 percent ruských rakiet a dronov obsahuje komponenty z Japonska.
Japonsko je podľa NYT dlhodobo známe ako raj pre špiónov. Sčasti je to pre obmedzenia, ktoré voči nemu zaviedli víťazné mocnosti po druhej svetovej vojne a ktoré udržujú jeho spravodajské služby v oslabenej pozícii. Krajina nemá ani vlastnú zahraničnú rozviedku.
Mnohé západné krajiny po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vyhostili stovky ruských špiónov zo svojich území a a spoločnosti s väzbami na Kremeľ zaradili na sankčný zoznam. Desiatky z týchto operatívcov sa následne objavili v Japonsku.
Americký denník na základe svojich zistení v nedeľu napísal, že nedostatočné japonské zákony v oblasti špionáže umožňujú Moskve využívať Tokio ako jedno zo svojich hlavných centier na zhromažďovanie spravodajských informácií a získavanie technológií dvojakého použitia potrebných pre vojnu proti Ukrajine.
„Uvedomujeme si, že v rýchlo meniacom sa bezpečnostnom prostredí rastie potreba zasahovať proti aktivitám zahraničných tajných služieb, ako je získavanie citlivých informácií, ktoré ohrozujú bezpečnosť Japonska,“ uviedol v pondelok hovorca vlády v Tokiu.
K článku NYT sa hovorca síce priamo vyjadriť odmietol, novinárom však povedal, že Japonsko „musí túto otázku riešiť ešte dôslednejšie“, uviedla AFP.
Ruské operácie v Japonsku podľa zistení vedie agent ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU Maxim Fiľčenko, ktorý vystupuje pod falošnou identitou ako zamestnanec ruského národného dopravu Aeroflot.
Fiľčenko je údajne súčasťou vojenskej spravodajskej jednotky známej 20. riaditeľstvo GRU. Súčasní aj bývalí predstavitelia piatich západných tajných služieb uviedli, že dôstojníci onej jednotky sa vydávajú za diplomatov alebo podnikateľov a pracujú na tom, aby nakupovali alebo kradli vojenskú technológiu a pašovali ju do Ruska.
Keďže priamy vývoz z Japonska do Ruska je obmedzený, dodávateľské siete využíva na prepravu komponentov prostredníkov a tretie krajiny, ako sú Vietnam, Uzbekistan a Srí Lanka.
Denník NYT s odvolaním sa na odhady ukrajinskej vlády taktiež napísal, že 90 percent ruských rakiet a dronov obsahuje komponenty z Japonska.
Japonsko je podľa NYT dlhodobo známe ako raj pre špiónov. Sčasti je to pre obmedzenia, ktoré voči nemu zaviedli víťazné mocnosti po druhej svetovej vojne a ktoré udržujú jeho spravodajské služby v oslabenej pozícii. Krajina nemá ani vlastnú zahraničnú rozviedku.