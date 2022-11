Japonská vláda začne vyšetrovanie Cirkvi zjednotenia

Tokio 22. novembra (TASR) - Japonská vláda v utorok oznámila, že začne vyšetrovanie Cirkvi zjednotenia. Tento proces by mohol viesť k tomu, že táto cirkev stratí štatút náboženskej organizácie oslobodenej od platenia dane. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vláda v Tokiu dá Cirkvi zjednotenia čas do 9. decembra, aby zodpovedala otázky týkajúce sa jej financovania a organizácie, povedala na tlačovej konferencii ministerka školstva, kultúry, športu, vedy a technológií Keiko Nagaokaová.



Vládne vyšetrovanie nariadil v októbri japonský premiér Fumio Kišida.



Cirkev známa tiež ako Munova sekta sa dostala do centra pozornosti po júlovom atentáte na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho. Útočník po zadržaní povedal, že konal z nenávisti voči tejto sekte, ktorú Abe v Japonsku podporoval. Matka atentátnika sekte venovala značné finančné dary, čo viedlo k jej bankrotu.



V súvislosti s týmto prípadom sa objavili tiež rozsiahle prepojenia tejto cirkvi s poslancami vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP).



Podľa japonského premiéra Kišidu má táto sekta a jej podobné organizácie "mnoho obetí", ktoré obrali o peniaze alebo čelia rozpadu svojich rodín.



Cirkev zjednotenia tieto obvinenia popiera. Podľa kritikov však núti svojich členov, aby jej venovali veľké finančné dary. Mnoho bývalých členov tejto cirkvi verejne kritizuje jej praktiky a prepojenia na najvyšších politických predstaviteľov.



Podľa japonských médií sa bude v rámci avizovaného vyšetrovania skúmať, či Cirkev zjednotenia nepoškodzovala sociálne zabezpečenie občanov a či nekonala v rozpore so statusom náboženskej skupiny. V prípade potvrdenia týchto podozrení by mohli japonskí "munisti" stratiť štatút náboženskej organizácie oslobodenej od povinnosti platiť dane, no fungovať by mohli aj naďalej. Konečné slovo v celej záležitosti bude mať súd.