Japonská vláda zvažuje rozšírenie stavu núdze na celú krajinu

Tokio 16. apríla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu zvažuje, že rozšíri stav núdze na celú krajinu. Aktuálne takýto osobitný režim platí len v siedmich zo 47 prefektúr Japonska, informoval vo štvrtok japonský denník Jomiuri.



Abe vyhlásil stav núdze v Tokiu, Osake a piatich ďalších prefektúrach, kde dovedna žije 44 percent obyvateľov krajiny, 7. apríla s platnosťou do 6. mája, pripomenula agentúra Reuters.



Núdzový stav umožňuje guvernérom prefektúr vyhlásiť opatrenia na udržanie sociálneho odstupu, ktoré majú za cieľ znížiť interakciu medzi obyvateľstvom o 80 percent.



Avizovaný stav núdze pre celú krajinu by trval rovnako dlho, teda do 6. mája. O jeho možnom zavedení budú členovia japonskej vlády vo štvrtok rokovať s odborníkmi, ako uviedol na tlačovej konferencii hovorca vlády Jošihide Suga.



V Japonsku aktuálne evidujú 8626 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 178 súvisiacich úmrtí.