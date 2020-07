Japonská vládna strana navrhuje zabezpečiť útočnú spôsobilosť armády

Tokio 31. júla (TASR) - Pacifistické Japonsko v piatok spravilo krok smerom k nadobudnutiu zbraní, ktoré sú schopné zasiahnuť Severnú Kóreu, po tom, ako výbor vládnucej strany schválil návrhy na zváženie prijatia útočnej spôsobilosti zameranej na zastavenie útokov nepriateľskými balistickými strelami.



Poskytnutie rakiet s dlhým doletom Japonským sebaobranným silám (JSDF) je kontroverznou záležitosťou pre krajinu, ktorá sa po svojej porážke v druhej svetovej vojne vzdala práva viesť vojnový konflikt, vysvetľuje agentúra Reuters. Predpokladá sa, že návrh podráždi Čínu a Rusko, ktorých územia môžu spadať do dostrelu zamýšľaných zbraní.



"Naša krajina potrebuje zvážiť spôsoby posilnenia zastrašovacej politiky vrátane nadobudnutia spôsobilosti odvrátiť útoky vykonané balistickými strelami už priamo na území našich protivníkov," uvádza sa v dokumente predmetných návrhov.



Návrhy, ktoré vypracovali zákonodarcovia z Liberálnodemokratickej strany (LDP) vrátane bývalého ministra obrany Icunoriho Onoderu, predstavia premiérovi Šinzóovi Abemu už na budúci týždeň.



Návrhy majú "zostať v medziach ústavy a spĺňať medzinárodné právo", uviedol Onodera na brífingu. Odporúčania prediskutuje Rada pre národnú bezpečnosť, ktorá by mala finalizovať novú podobu obrannej politiky Japonska do konca septembra.



Abe dlhodobo presadzuje silnejšiu armádu, tvrdiac, že Japonsko potrebuje odpovedať na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo východnej Ázii, kde Severná Kórea disponuje jadrovými hlavicami a balistickými strelami, Čína buduje modernú, silnú armádu a Rusko je vojensky činné v danom regióne.



Japonské ministerstvo obrany by mohlo rozhodnúť o nákupe zbraní do konca tohto roka, uviedli pre Reuters vládni činitelia.