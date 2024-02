Japonské aerolínie priznali podvádzanie zamestnancov pri skúškach

Tokio 21. februára (TASR) - Dve najväčšie japonské aerolínie priznali, že ich dcérske spoločnosti umožnili zamestnancom podvádzať pri písomných skúškach z vedenia vozidiel. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Aerolínie Japan Airlines (JAL) uviedli, že 11 zamestnancov z dvoch jej dcérskych spoločností sa v rokoch 2022 až 2024 "zapojilo do tohto nesprávneho konania, pri ktorom sa v rámci odpovedania na otázky pozerali do učebníc". Ich vodičské preukazy vrátili príslušným úradom, uviedla spoločnosť JAL, pričom do podvodu bolo zapojených aj päť kontrolórov testov.



Podľa agentúry Bloomberg išlo o budúcich vodičov cateringových aút a aút s batožinou na tokijskom letisku Haneda. Toto konanie je "vážnym činom, ktorý môže ohroziť bezpečnosť letu", dodali aerolínie.



Podobné prípady protiprávneho konania sa stali aj v dvoch pobočkách konkurenčnej spoločnosti ANA, uviedli miestne médiá. Podľa denníka Yomiuri celkovo 82 zamestnancov z dcérskych spoločností ANA inšpektori mylne ubezpečili, že môžu pri skúške nahliadnuť do učebníc.



Bezpečnostné kontroly na letiskách a leteckej doprave sa sprísnili po sérii kolízií a nešťastí za prvých niekoľko týždňov roku 2024. Dosiaľ najvážnejšia zrážka dopravného lietadla s lietadlom japonskej pobrežnej stráže sa odohrala 2. januára. Po nehode sa podarilo z dopravného lietadla evakuovať všetkých 379 pasažierov a posádku. Zahynuli však piati zo šiestich ľudí na palube lietadla pobrežnej stráže.