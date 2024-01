Japonské firmy pre útoky húsíov pozastavujú plavby cez Červené more

Tokio 17. januára (TASR) - Tri veľké japonské prepravné spoločnosti v stredu oznámili pozastavenie plavby lodí cez Červené more v súvislosti s útokmi jemenských povstalcov na plavidlá v tejto oblasti.



"Všetkým lodiam, ktoré prevádzkujeme, sme pozastavili plavbu cez Červené more," uviedol hovorca pre spoločnosť Nippon Yusen (YNK Line) pre agentúru AFP s tým, že toto rozhodnutie má zaistiť bezpečnosť členov lodných posádok.



Dve ďalšie hlavné japonské prepravné firmy - Kawasaki Kisen Kaisha a Mitsui O.S.K. Lines - prijali rovnaké opatrenia, potvrdili ich hovorcovia.



Od piatku začali americké a britské sily bombardovať pozície povstalcov v Jemene v rámci odvety za útoky húsíov na medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori. Húsíovia tvrdia, že útočia na plavidlá prepojené s Izraelom, aby tak vyjadrili solidaritu s Palestínčanmi vo vojnou zmietanom Pásme Gazy. Podľa západných krajín sú však v skutočnosti útokmi jemenských povstalcov postihnuté desiatky krajín sveta.



Cez Červené more, ktoré spája ázijské a európske trhy, štandardne prechádza približne 12 percent svetového námorného obchodu. V dôsledku útokov na plavidlá v tomto regióne sa viacero významných medzinárodných prepravných spoločností rozhodlo odkloniť svoje lode na trasy okolo južného cípu Afriky. Plavby týmito trasami však trvajú dlhšie a sú s nimi spojené vyššie finančné náklady.



Húsíjskí povstalci sa v novembri zmocnili lode, ktorú vlastní izraelský podnikateľ, a donútili ju zmeniť kurz smerom k pobrežiu Jemenu. Túto loď, ktorá mala 25-člennú posádku, prevádzkuje japonská spoločnosť Nippon Yusen. Podľa stredajšieho vyhlásenia jej hovorcu nemá spoločnosť o plavidle žiadne nové informácie.



V decembri pozastavila plavby cez Červené more prepravná spoločnosť Ocean Network Express, ktorú spoločne založili tri japonské firmy.