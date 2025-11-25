Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonské lietadlá vzlietli k čínskemu dronu pri ostrove Jonaguni

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vzťahy medzi Čínou a Japonskom sa zhoršujú od nástupu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, ktorá nevylúčila vojenskú intervenciu v prípade, že čínsky režim napadne Taiwan.

Autor TASR
Tokio 25. novembra (TASR) - Dve japonské lietadlá v utorok vzlietli k čínskemu dronu, ktorý sa pohyboval v blízkosti najzápadnejšieho japonského ostrova Jonaguni. Udialo sa tak v čase rastúceho napätia medzi Pekingom a Tokiom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Môžeme potvrdiť, že v pondelok preletelo medzi ostrovom Jonaguni a Taiwanom bezpilotné lietadlo, o ktorom sa predpokladá, že bolo čínske,“ uviedlo japonské ministerstvo obrany na sociálnej sieti X. Japonské letectvo v reakcii k dronu vyslalo svoje stíhačky.

Vzťahy medzi Čínou a Japonskom sa zhoršujú od nástupu japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, ktorá nevylúčila vojenskú intervenciu v prípade, že čínsky režim napadne Taiwan. Jej komentár vyvolal ostrú reakciu Pekingu. Čína totiž považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie sily, aby nad ním získala kontrolu.

Japonský ostrov Jonaguni sa nachádza približne 100 kilometrov východne od Taiwanu. Nedávno ho navštívil japonský minister obrany Šindžiró Koizumi a potvrdil zámer vlády umiestniť na ostrove svoje strely. Čína uviedla, že tento plán je „zámerným pokusom o vyvolanie regionálneho napätia a vyprovokovanie vojenskej konfrontácie“.

Koizumi sa v utorok ohradil a povedal, že riadené strely zem-vzduch stredného doletu sú obranným zariadením proti lietadlám a raketám, ktoré môžu zasiahnuť územie Japonska. „Nie sú určené na útok na iné krajiny, sú rozmiestnené po celom Japonsku a jednoznačne nezvyšujú regionálne napätie,“ povedal novinárom.
