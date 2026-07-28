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Japonské médiá hlásia obete po zrútení časti nákupného centra

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.

Autor TASR
Tokio 28. júla (TASR) - Po utorkovom zemetrasení v Japonsku zahynulo podľa tamojších médií v nákupnom centre v meste Kašima „značné množstvo“ ľudí. Polícia tvrdí, že nemôže potvrdiť, či došlo k úmrtiam. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Podľa vyhlásenia hasičov sa zrútilo druhé poschodie nákupného centra, kde je uväznených „mnoho ľudí“. Polícia uviedla, že dostala hlásenie o zvukoch podobných výbuchu v nákupnom centre.

Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.

Miestna televízia Fuji TV hlási viacero mŕtvych, zatiaľ čo televízia TBS informuje, že pri incidente zahynulo „značné množstvo“ ľudí.

Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto. Americká geologická služba USGS odhadla jeho silu na 6,8. Otrasy sa nachádzali v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora.

Reuters s odvolaním sa na zábery televízie NHK informuje, že pri zemetrasení došlo k požiarom a čiastočnému zrúteniu ďalších budov. Škody zaznamenali aj na cestách a úrady pozastavili prevádzku železníc, prerušená bola tiež letecká doprava.

Podľa agentúry pre riadenie katastrof približne 300.000 ľudí dostalo nariadenie, aby sa presunuli do evakuačných centier.
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