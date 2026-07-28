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Japonské médiá hlásia obete po zrútení časti nákupného centra
Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.
Autor TASR
Tokio 28. júla (TASR) - Po utorkovom zemetrasení v Japonsku zahynulo podľa tamojších médií v nákupnom centre v meste Kašima „značné množstvo“ ľudí. Polícia tvrdí, že nemôže potvrdiť, či došlo k úmrtiam. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Podľa vyhlásenia hasičov sa zrútilo druhé poschodie nákupného centra, kde je uväznených „mnoho ľudí“. Polícia uviedla, že dostala hlásenie o zvukoch podobných výbuchu v nákupnom centre.
Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.
Miestna televízia Fuji TV hlási viacero mŕtvych, zatiaľ čo televízia TBS informuje, že pri incidente zahynulo „značné množstvo“ ľudí.
Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto. Americká geologická služba USGS odhadla jeho silu na 6,8. Otrasy sa nachádzali v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora.
Reuters s odvolaním sa na zábery televízie NHK informuje, že pri zemetrasení došlo k požiarom a čiastočnému zrúteniu ďalších budov. Škody zaznamenali aj na cestách a úrady pozastavili prevádzku železníc, prerušená bola tiež letecká doprava.
Podľa agentúry pre riadenie katastrof približne 300.000 ľudí dostalo nariadenie, aby sa presunuli do evakuačných centier.
Podľa vyhlásenia hasičov sa zrútilo druhé poschodie nákupného centra, kde je uväznených „mnoho ľudí“. Polícia uviedla, že dostala hlásenie o zvukoch podobných výbuchu v nákupnom centre.
Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.
Miestna televízia Fuji TV hlási viacero mŕtvych, zatiaľ čo televízia TBS informuje, že pri incidente zahynulo „značné množstvo“ ľudí.
Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto. Americká geologická služba USGS odhadla jeho silu na 6,8. Otrasy sa nachádzali v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora.
Reuters s odvolaním sa na zábery televízie NHK informuje, že pri zemetrasení došlo k požiarom a čiastočnému zrúteniu ďalších budov. Škody zaznamenali aj na cestách a úrady pozastavili prevádzku železníc, prerušená bola tiež letecká doprava.
Podľa agentúry pre riadenie katastrof približne 300.000 ľudí dostalo nariadenie, aby sa presunuli do evakuačných centier.