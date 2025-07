Japonské médiá: Premiér Išiba do konca augusta odstúpi z funkcie

Tokio 23. júla (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba sa rozhodol len niekoľko hodín po oznámení obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Japonskom, že pre porážku jeho vládnucej koalície v nedeľňajších voľbách do hornej komory parlamentu do konca augusta odstúpi zo svojej funkcie, informoval japonský denník Mainiči šinbun a agentúra Džidži. Išiba pritom ešte v pondelok prisľúbil opak, píše TASR na základe správ agentúr AFP, Reuters a Bloomberg.



Išiba podľa správ denníka Mainiči šinbun rozhodnutie už oznámil ľuďom vo svojom okolí. Správu pre agentúru Džidži potvrdil aj nemenovaný vysokopostavený zdroj z vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP). Prvé informácie o rezignácii japonského premiéra sa objavili len pár hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie obchodnej dohody s Japonskom, ktorá mimo iné zahŕňa 15-percentné clo uvalené na japonský tovar importovaný do USA.



Japonský líder by sa mal podľa agentúry Bloomberg v stredu netradične stretnúť s tromi predchádzajúcimi premiérmi, s ktorými sa bude údajne zhovárať o svojej budúcnosti, ako aj s vysokopostavenými predstaviteľmi LDP ohľadom víkendového volebného výsledku.



Išibovej strane a jej koaličnému partnerovi Komeito chýbali v nedeľňajšom hlasovaní tri kreslá na udržanie väčšiny v 248-člennej hornej komore. Koalícia má tak menšinu v oboch komorách parlamentu. Líder hlavnej opozičnej Ústavno-demokratickej strany Japonska (CDPJ) Jošihika Nodu v nedeľu vyhlásil, že vzhľadom na výsledok zvažuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.



Premiér však v pondelok prisľúbil, že zostane vo svojej funkcii napriek porážke a to najmä preto, aby dohliadal na rokovania o clách so Spojenými štátmi, ako aj na ďalšie naliehavé problémy, akými sú napríklad rastúce ceny. Svojim rozhodnutím vyvolal rozkol aj vo vlastnej strane.