Japonské mesto použije proti záškoláctvu robotov

Tokio 6. septembra 2023 (TASR) - Japonské mesto Kumamoto plánuje použiť robotov na to, aby žiakom umožnilo virtuálnu účasť na vyučovaní. Chce takto obmedziť rastúce záškoláctvo spôsobené šikanou a úzkosťami žiakov, uviedli v stredu miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Žiaci budú môcť robotov, ktorí ich v škole fyzicky nahradia, ovládať z domu. Podľa japonských médií bude robot s výškou jeden meter samohybný a žiak bude môcť prostredníctvom neho chodiť na hodiny, diskutovať so spolužiakmi či sa zúčastňovať na rôznych podujatiach.



"Komunikácia prostredníctvom robotov nenahradí skutočnú, ale dá aspoň istý pocit reality žiakom, ktorí sú stále neistí a majú strach komunikovať s ostatnými," povedal predstaviteľ mesta Maki Jošizato pre AFP.



Podobne ako v iných krajinách sa aj v Japonsku miera neprítomnosti žiakov v školách zvýšila po pandémii COVID-19. Podľa posledného prieskumu ministerstva školstva sú počty záškolákov na základných a stredných školách v Japonsku na historicky najvyššej úrovni v počte 244.940 vo fiškálnom roku 2021. Dôvodmi sú podľa vlády ťažkosti zapadnúť do kolektívu či šikana.



Mesto Kumamoto spustilo iniciatívu s robotmi po tom, ako s cieľom riešiť záškoláctvo zaviedlo možnosť navštevovať triedy vo virtuálnej realite metaverse.