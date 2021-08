Do japonských nemocníc sa dostanú len najvážnejšie prípady nakazených

Tokio 3. augusta (TASR) - V Japonsku budú pacientov s koronavírusom hospitalizovať len v prípade, že sú vážne chorí alebo vtedy, ak im hrozí ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Ostatní nakazení zostanú v domácej izolácii. Oznámili to tamojší predstavitelia v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov v Tokiu, kde sa aktuálne konajú letné olympijské hry. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Japonský premiér Jošihide Suga v pondelok uviedol, že vláda zabezpečí, aby ľudia, ktorí sú v domácej karanténe, mohli byť v prípade potreby prevezení do nemocnice. Predchádzajúca stratégia sa zameriavala na hospitalizovanie širšej kategórie vysokorizikových pacientov. Tých ministerstvo zdravotníctva definuje ako pacientov, ktorých stav si vyžaduje prijatie na jednotky intenzívnej starostlivosti alebo tých, čo potrebujú dýchať pomocou prístrojov.



Japonský denník Tokio Šimbun napísal, že v domácej izolácii je 12.000 pacientov, čo predstavuje za posledný mesiac 12-násobný nárast. Ako vyplýva z dát v japonskej metropole, obsadených je už takmer 70 percent lôžok určených pre vážne chorých pacientov.



Nové pravidlá však vyvolali obavy, že takýto prístup povedie k zvýšeniu počtu úmrtí na covid. Šéf opozičnej Ústavno-demokratickej strany (CDP) Jukio Edano v tejto súvislosti vládu kritizoval slovami, že podľa neho nejde o domácu starostlivosť, ale o to ponechať ľudí samých na seba.



Ako priblížil novinárom tajomník japonského úradu vlády Kacunobu Kató, starší ľudia - z ktorých je väčšina zaočkovaná - netvoria aktuálne v krajine vysoký podiel z počtu nakazených covidom. "Na druhej strane, narastá počet infikovaných mladších ľudí a tiež štyridsiatnikov a päťdesiatnikov so závažnými príznakmi," povedal. Dodal, že do nemocníc prijímajú počas letných dní napríklad i ľudí s úpalom, a preto nedokážu niektorých pacientov s covidom prijať okamžite a zotavujú sa tak doma.



Plne zaočkovaných je v Japonsku len necelých 30 percent obyvateľov; pričom v kategórii ľudí od 65 rokov dostali vakcínu proti covidu už tri štvrtiny z nich. V krajine prudko stúpa počet prípadov nákazy - denne pribúda viac ako 10.000 infikovaných.



Japonsko v pondelok rozšírilo núdzový stav na tri ďalšie prefektúry pri Tokiu a prefektúru Osaka na západe krajiny. V Tokiu i na ostrove Okinava platí núdzový stav momentálne do 31. augusta.