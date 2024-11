Japonské úrady vyzvali na evakuáciu 200.000 ľudí pre silné dažde

Tokio 2. novembra (TASR) - Úrady vyzvali približne 200.000 osôb v západnom Japonsku na evakuáciu pre riziko zosuvov pôdy a záplav, ktoré môžu zapríčiniť búrky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Silné zrážky sprevádzané búrkami zasiahli západ krajiny. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry to čiastočne súvisí aj s spôsobením tajfúnu Kong-rey v oblasti, ktorý preklasifikovali na extratropický cyklón.



Mesto Macujama "vydalo výstrahu najvyššieho stupňa a vyzvalo 189.552 obyvateľov v desiatich štvrtiach na evakuáciu," povedal tamojší predstaviteľ mesta. Evakuácia doposiaľ nebola povinná, no podľa agentúry AFP sa najvyšší stupeň výstrahy vydáva zvyčajne v prípade, že už došlo k nejakej katastrofe.



Meteorológovia varovali, že zosuvy pôdy a záplavy by mohli postihnúť západ krajiny v sobotu a východnú časť zas v nedeľu.



Pre dážď došlo ráno aj k prerušeniu premávky rýchlovlakov šinkansen medzi Tokiom a prefektúrou Fukuoka, no neskôr sa obnovila s omeškaním.



Tajfún Kong-rey sa vo štvrtok prehnal aj Taiwanom, kde si vyžiadal najmenej tri životy a 690 ranených, ozrejmil hasičský úrad krajiny. Výpadky elektrickej energie tam zaznamenalo 957.061 domácností, pričom ešte 27.781 z nich bolo bez elektriny aj v sobotu.



Vedci vysvetľujú, že klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou zvyšujú riziko silných dažďov, pretože teplejšia atmosféra zadržiava viac vody.