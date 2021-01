Japonského ministra znepokojuje možný zákaz vývozu vakcín z EÚ

Viedeň/Davos 29. januára (TASR) - Zákaz vývozu vakcín proti ochoreniu COVID-19 z krajín Európskej únie by mohol zablokovať dodávky očkovacích látok pre Japonsko a mať aj globálne následky. Povedal to v piatok Taró Kóno, japonský minister pre administratívne a regulatívne reformy, ktorý má na starosti vakcinačnú kampaň v Japonsku.



"Veľmi sa obávam, že niektoré vlády by sa mohli pokúsiť byť nacionalistickejšími," povedal Kóno v online debate na Svetovom ekonomickom fóre odkazujúc tak podľa agentúry DPA na návrh Európskej komisie týkajúci sa možného zákazu. "Je pochopiteľné, že na prvé miesto stavajú svojich občanov, žijeme však na rovnakej planéte a dodávateľské reťazce sú dnes globálne," dodal.



Japonsko podľa jeho slov plánuje dovoz vakcín vyrobených v Európskej únii, ako aj vakcín vyrobených v Spojených štátoch a balených v EÚ.



"Nie je rozumné začať narúšať tento globálny dodávateľský reťazec," povedal Kóno a varoval, že ak by sa tak stalo, "mohlo by to viesť k nejakému druhu odvetných opatrení".