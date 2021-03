Japonského premiéra pred návštevou USA zaočkovali proti covidu

Tokio 16. marca (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga dostal v utorok prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu, čím sa stal prvým verejne zaočkovaným členom japonskej vlády. Suga vakcináciu podstúpil v rámci prípravy na svoje stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktoré sa má uskutočniť začiatkom apríla v USA, informuje agentúra Reuters.



Pred odchodom do Spojených štátov bude zaočkovaných približne 80-90 japonských predstaviteľov. Suga sa stane vôbec prvým svetovým zahraničným lídrom, ktorý sa s Bidenom stretne od jeho januárového nástupu do prezidentského úradu.



"Nebolelo to," povedal 72-ročný japonský premiér po očkovaním novinárom. Pred tým, ako mu dávku vakcíny vpichli do ľavého ramena, mu ešte lekár prehliadol hrdlo a oči.



S hromadnou očkovacou kampaňou sa v Japonsku začalo v februári, a to dovezenými dvojdávkovými vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech. Očkovať v krajine začali najskôr zdravotníkov a ľudí starších ako 65 rokov - v súlade so stratégiou ministra pre administratívne a regulatívne reformy Taróa Kónoa, ktorý má v Japonsku na starosti vakcinačnú kampaň.



Kóno uviedol, že japonský cisár Naruhito, ktorý nedávno dovŕšil 61 rokov, bude zaočkovaný, až na neho príde rad, zatiaľ čo jeho 87-ročný otec, predošlý cisár Akihito, bude zaočkovaný v prvej fáze.



Premiér Suga prisľúbil, že v Japonsku bude dostatok vakcín pre všetkých 126 miliónov jeho obyvateľov, a to ešte pred začiatkom letných olympijských hier v Tokiu, ktoré by sa po ročnom odklade spôsobenom pandémiou mali začať 23. júla.



Do Japonska zatiaľ relatívne pomaly prichádzajú dodávky vakcín od Pfizer/BioNTech, v nadchádzajúcich mesiacoch sa však očakáva zrýchlenie ich dovozu, píše Reuters. Do pondelka podali v Japonsku prinajmenšom prvú z potrebných dvoch dávok tejto vakcíny vyše 290.000 ľuďom.