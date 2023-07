Japonskému novinárovi bez udania dôvodu zakázali vstup do Hongkongu

Hongkong 1.júla (TASR) — Japonskému novinárovi bez udania jasného dôvodu zakázali vstup do Hongkongu a úrady ho poslali späť do Japonska. TASR informuje podľa sobotnej správy agentúry AP.



Popredné anglicky písané noviny The Japan Times v piatok informovali, že po prílete vo štvrtok večer imigrační úradníci na letisku odviedli Yošiakiho Ogawadu do samostatnej miestnosti a asi hodinu vypočúvali.



Podľa Ogawu mu potom oznámili, že nemôže dostať povolenie na pobyt a v piatok ho poslali späť do Tokia.



"Skutočne som pocítil, ako sa Hongkong zmenil... predtým by to bolo nemysliteľné," povedal Ogawa.



Imigračné oddelenie v Hongkongu v e-mailovej odpovedi agentúre AP nepotvrdilo udalosť a odmietlo komentovať jednotlivé prípady. Doplnilo, že pri riešení každého prípadu koná v súlade so zákonmi.



Noviny The Japan Times uviedli, že Ogawa sa Hongkongu venuje od roku 2014 a pokrýval prodemokratické hnutie v roku 2019. Počas svojej najnovšej cesty neplánoval o meste nič napísať.



Odmietnutie vstupu vyvolalo obavy o slobodu tlače v bývalej britskej kolónie, ktorá tu bola kedysi úplne bežná.



Hongkong sa vrátil pod čínsku správu v roku 1997 a bolo mu prisľúbené právo zachovať si slobody západného štýlu na ďalších 50 rokov. Jeho mediálna scéna sa však drasticky obmedzila po prijatí Pekingom nariadeného zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020.



V najnovšom Indexe slobody tlače (World Press Freedom Index) z mája sa Hongkong umiestnil na 140. mieste zo 180 krajín.