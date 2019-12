Japonskí aktivisti žiadajú zakročiť proti sexuálnemu obťažovaniu

Tokio 2. decembra (TASR) - Japonskí aktivisti vyzvali v pondelok vládu, spoločnosti a vysoké školy, aby podnikli drastické opatrenia na potlačenie sexuálneho obťažovania študentov uchádzajúcich sa o prácu. Ide o problém, o ktorom sa obete boja hovoriť, píše agentúra Reuters.



Hoci japonské ministerstvo práce vypracovalo v októbri usmernenia na zabránenie sexuálnemu prenasledovaniu na pracoviskách, píše sa v ňom však iba, že pre študentov a ostatných externých pracovníkov sú takého opatrenia "žiaduce".



Napriek určitej diverzifikácii v oblasti prijímania nových zamestnancov viaceré japonské firmy majú tendenciu zamestnávať čerstvých absolventov, ktorí si začínajú hľadať zamestnanie ešte počas štúdia na vysokej škole.



Mnohí sa cítia byť bezbrannými na to, aby odmietli obťažovanie, uviedli na tlačovej konferencii zástupcovia organizácie Safe Campus Youth Network (SAY), ktorá dobrovoľne združuje pedagógov a študentov zo šiestich univerzít v Tokiu.



"V súčasnosti je obťažovanie študentov, ktorí si hľadajú prácu - predovšetkým sexuálne obťažovanie študentiek - vážnym problémom, ktorý by mohol narušiť výber ich spôsobu života na ich budúcej profesionálnej ceste," uviedla vo vyhlásení organizácia, ktorá zároveň vyzvala na účinné kroky a opatrenia.



"Tieto prípady sa takmer nikdy neuvádzajú a zamestnanci môžu povedať čokoľvek, čo sa im páči, pretože študenti sú slabí," uviedla Rhea Endóová, 19-ročná študentka Medzinárodnej kresťanskej univerzity v Tokiu.



Pohlavné obťažovanie sa pohybuje na škále od núteného sexu cez nevhodné dotýkanie až po verbálne obťažovanie, ako napríklad pýtanie sa uchádzačov o zamestnanie, aké majú sexuálne vzťahy, priblížili aktivisti.