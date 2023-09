Japonskí rybári sa žalobou pokúsia zastaviť vypúšťanie vody z Fukušimy

Tokio 4. septembra (TASR) - Vyše 100 japonských rybárov a miestnych obyvateľov z okolia poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima podá tento týždeň žalobu, aby sa zastavilo vypúšťanie odpadovej vody z elektrárne do Tichého oceánu. Informovali o tom v pondelok samotní rybári, TASR uvádza podľa agentúry AFP.



Japonsko začalo 24. augusta, po 12 rokoch od jednej z najhorších jadrových katastrof, vypúšťať upravenú odpadovú vodu do Tichého oceánu. Tokio trvá na tom, že je bezpečná.



Vypúšťanie odmieta mnoho japonských rybárov. Tvrdia, že to zničí ich úsilie zlepšiť povesť miestneho rybárskeho priemyslu po jadrovej katastrofe v roku 2011 vo Fukušime.



Vyše 100 žalujúcich ľudí podá žalobu na okresnom fukušimskom okresnom súde v piatok 8. septembra, povedala pre AFP členka sekretariátu tejto skupiny Sugie Tandžiová.



"Vláda nedodržala svoj sľub, že sa najprv dohodne s rybármi, kým urobí rozhodnutie vypúšťať odpadovú vodu," uviedla.



"Toto je zlá politika, pretože ignoruje silný nesúhlas nielen združenia fukušimských rybárov, ale tiež združení po celej krajine," napísala skupina vo vyhlásení.



"Vypúšťanie do oceánu nikdy nemožno tolerovať, pretože prináša ďalšie trápenie obetiam jadrovej katastrofy," dodala.



Vypúšťanie vody vyvolalo ostrú kritiku Číny, ktorá zakázala dovoz japonských morských rýb.



Japonské úrady a firmy boli tiež bombardované tisíckami obťažujúcich telefonátov z čínskych telefónnych čísel. Len samotná radnica Tokia prijala od 24. do 31. augusta 34.000 takýchto telefonátov.



Predstavitelia japonskej vlády sa snažia uistiť verejnosť, že ryby a ďalšie výrobky z oblasti Fukušimy sú na konzumáciu bezpečné. Premiér Fumio Kišida a veľvyslanec USA v Japonsku Rahm Emanuel preto minulý týždeň pred televíznymi kamerami zjedli ryby z okolia Fukušimy.