Japonsko a Austrália odsúdili vojenské cvičenia Číny pri Taiwane
Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025.
Autor TASR
Tokio 31. decembra (TASR) - Vojenské cvičenia Číny v okolí Taiwanu podľa Japonska zvyšujú napätie v Taiwanskom prielive. Tlačový tajomník japonského ministerstva zahraničných Tošihiro Kitamura v stredu uviedol, že Tokio tlmočilo Pekingu svoje obavy v súvislosti s manévrami. Ako „destabilizujúce“ ich odsúdil aj austrálsky rezort diplomacie. Taiwanská pobrežná stráž medzičasom oznámila, že čínske vojnové lode sa sťahujú z vôd v blízkosti ostrova a cvičenia sa tak zrejme končia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Stanovisko japonskej vlády je konzistentné, spočívajúce v očakávaní, že otázka Taiwanu sa vyrieši mierovo prostredníctvom dialógu,“ povedal hovorca vlády v Tokiu.
Čínske vojenské cvičenia okolo Taiwanu odsúdilo aj austrálske ministerstvo zahraničných vecí. „Austrália sa stavia proti všetkým krokom, ktoré zvyšujú riziko nehody, nesprávneho odhadu alebo eskalácie,“ uviedlo vo vyhlásení. Konštatovalo, že spory by sa mali riešiť dialógom, nie silou. Tieto vojenské cvičenia podľa Canberry môžu viesť k eskalácii regionálneho napätia.
Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách. Čínske ministerstvo obrany ho ostro kritizovalo. Peking zároveň reagoval uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.
Vojnové lode a vojenské lietadlá Číny sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. Čína sa vyhráža obsadením Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.
