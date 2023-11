Japonsko a Čína potvrdili strategické vzťahy počas stretnutia lídrov

San Francisco 17. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching a japonský premiér Fumio Kišida sa vo štvrtok zaviazali, že sa budú usilovať o bilaterálne vzťahy, ktoré budú prospešné pre obe ich krajiny. Spravili tak počas svojho prvého osobného stretnutia za uplynulý rok, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Japonsko a Čína by sa mali sústrediť na spoločné záujmy a potvrdiť strategické vzťahy založené na spoločných výhodách a dať im nový zmysel, uviedol Si Ťin-pching sediac oproti Kišidovi. Títo dvaja lídri sa stretli vo štvrtok večer na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v americkom San Franciscu.



V spoločnom vyhlásení z roku 2008 sa Japonsko a Čína dohodli, že sa budú snažiť o "obojstranne výhodné vzťahy založené na spoločných strategických záujmoch". Takéto formulácie o spoločných vzťahoch však Peking a Tokio v posledných rokoch používali menej vzhľadom na viacero nezhôd týkajúcich sa územných sporov či obchodných vzťahov s Taiwanom, ktorý Čína vníma ako súčasť svojho územia.



Kišida vo štvrtok na tlačovej konferencii po stretnutí so Si Ťin-pchingom potvrdil spoločný záväzok oboch krajín. "Zdieľame spoločný názor, že budeme pokračovať v blízkej komunikácii na viacerých úrovniach vrátane úrovne lídrov," povedal Kišida.



Vzťahmi Japonska a Číny nedávno otriasol zákaz Pekingu na dovoz japonských morských plodov, ktorým Čína reagovala na vypúšťanie rádioaktívnej vody z poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukušima. Čínsky prezident pritom Kišidovi na stretnutí povedal, že vypúšťanie vody z jadrovej elektrárne ohrozuje "zdravie celého ľudstva".



Stretnutie Kišidu so Si Ťin-pchingom sa uskutočnilo po veľmi očakávanom summite čínskeho prezidenta a šéfa Bieleho domu Joea Bidena, na ktorom sa USA a Čína, dve svetové mocnosti, dohodli na zriadení prezidentskej horúcej linky či obnovení komunikácie medzi armádami.



S Bidenom sa počas summitu v San Franciscu stretol i Kišida, ktorým s ním rokoval o spoločných výzvach Japonska a USA. Kišida pritom uviedol, že ho Biden pozval na návštevu Spojených štátov. V prípade jej uskutočnenia by išlo o prvú návštevu japonského premiéra v USA za uplynulých niekoľko rokov.