Japonsko a EÚ oznámili nový bezpečnostný a obranný pakt

Tokio 1. novembra (TASR) – Japonsko a Európska únia oznámili v piatok nové partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany. Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell to označil za historický krok, ktorý prichádza vo "veľmi vhodnom" čase. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Borrell a japonský minister zahraničných vecí Takeši Iwaja na stretnutí v Tokiu predstavili Bezpečnostné a obranné partnerstvo EÚ-Japonsko, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu okrem iného pri spoločných vojenských cvičeniach, výmene informácií súvisiacich so zbrojným priemyslom či v oblasti vesmírnej bezpečnosti.



Ide o prvú dohodu svojho druhu, ktorú EÚ uzavrela s krajinou ázijsko-tichomorského regiónu, priblížil Borrell. "Žijeme vo veľmi nebezpečnom svete... a vzhľadom na situáciu v oboch našich regiónoch tento politický rámec prehlbuje našu schopnosť riešiť vznikajúce hrozby spoločne," povedal novinárom.



Japonsko, ktoré sa desaťročia spolieha na vojenskú techniku zo Spojených štátov, vyvíja novú stíhačku s Talianskom a Britániou. Zvyšuje tiež svoje výdavky na obranu s cieľom dosiahnuť v roku 2027 dve percentá HDP, sčasti pre aktivity Číny, ktorá posilňuje vojenský tlak na Taiwan.



Japonský premiér Šigeru Išiba vyhlásil, že "dnešná Ukrajina by mohla byť zajtrajšou východnou Áziou". Vyzval tiež na vytvorenie regionálneho spojenectva s princípom kolektívnej bezpečnosti, podobného aliancii NATO.



Borrell a Iwaja si v piatok tiež vymenili ratifikačné listiny dohody o partnerstve medzi Japonskom a EÚ (SPA), oznámil japonský minister. Táto separátna dohoda vyrokovaná už skôr oficiálne vstúpi do platnosti 1. januára 2025.



Po rozhovoroch v Tokiu odcestuje Borrell do Južnej Kórey, kde budú hlavným bodom programu obavy z aktivít Severnej Kórey.