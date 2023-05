Japonsko a Južná Kórea chcú prehĺbiť spoluprácu a posilniť vzťahy

Soul 7. mája (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v nedeľu ocenil nové úsilie o nápravu dlhodobo napätých vzťahov Tokia so Soulom. Zároveň vyjadril smútok nad utrpením Južnej Kórey počas koloniálnej éry. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bolí ma srdce, pretože veľa ľudí prežilo v tom čase veľmi ťažké a smutné obdobie," povedal Kišida po summite s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom.



Kišida ďalej povedal, že jeho "zodpovednosťou ako premiéra Japonska je pokračovať v úsilí svojich predchodcov, ktorí prekonali ťažké časy a spolupracovali s juhokórejskou stranou".



Kišida do Soulu pricestoval v nedeľu. Cieľom jeho dvojdňovej návštevy je posilnenie diplomatických vzťahov.



"Spolupráca a koordinácia medzi Južnou Kóreou a Japonskom sú nevyhnutné nielen pre spoločné záujmy oboch krajín, ale aj pre svetový mier a prosperitu," povedal Jun na stretnutí, píše agentúra Reuters. Dodal, že nevyriešené staré spory by nemali brániť posunúť sa vpred.



Jun Sok-jol v marci navštívil Tokio a obe krajiny sa vtedy dohodli na obnovení vzťahov, ktoré boli v minulosti často veľmi napäté. Cieľom je čeliť hrozbe zo strany jadrového programu Severnej Kórey a mocenským ambíciám Číny. Súčasťou obnovenia vzťahov sú aj vzájomné návštevy a bilaterálny bezpečnostný dialóg.



Junova návšteva v Japonsku bola prvou bilaterálnou prezidentskou cestou za posledných 12 rokov. Uskutočnila sa necelé dva týždne po tom, čo Soul oznámil riešenie dlhodobého sporu o odškodnenie Kórejčanov, ktorí boli v rokoch 1910-45, keď bola Kórea pod japonskou koloniálnou nadvládou, nútení ťažko pracovať pre japonské spoločnosti.