Japonsko a Kórea oznámili sankcie za dodávky zbraní Rusku

Tokio 24. mája (TASR)- Japonsko a Južná Kórea v piatok oznámili balík sankcií zameraný voči jedincom, spoločnostiam a plavidlám, ktoré sú podozrivé z dodávok severokórejských zbraní Rusku pre použitie na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Južná Kórea obviňuje Severnú Kóreu (KĽDR) z toho, že posiela tisíce kontajnerov plných munície Rusku. Okrem toho odborníci tvrdia, že nedávna séria skúšobných odpalov Pchjongjangom sa mohla týkať zbraní, ktoré sa využijú na bojisku na Ukrajine.



Americké ministerstvo financií v auguste zaviedlo podobné ekonomické opatrenia ako teraz Tokio a Soul, pričom uviedlo, že Rusko na Ukrajine spotrebúva množstvo munície a stráca ťažkú techniku, čo ho núti obrátiť sa na svojich spojencov vrátane KĽDR.



Hovorca japonskej vlády v piatok povedal, že Tokio ostro odsudzuje tieto údajné dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom. Spolupracovalo preto s USA ako svojim spojencom s cieľom zmraziť aktíva 11 spoločností a jednej fyzickej osoby, ktoré sa podľa hovorcu podieľajú na vojenskej spolupráci Ruska a KĽDR.



Dohody "porušujú rezolúcie OSN, ktoré kategoricky zakazujú transfer zbraní a súvisiacich materiálov so Severnou Kóreou," citovala AFP vyjadrenie hovorcu vlády v Tokiu.



Japonské médiá informovali, že deväť z 11 firiem, ako aj zmienená fyzická osoba, sa nachádzajú v Rusku, zatiaľ čo ostatné dve spoločnosti majú sídlo na Cypre. Sú podozrivé z napomáhania prevozu zbraní zo Severnej Kórey.



Južná Kórea taktiež v piatok uvalila vlastné sankcie na dve ruské plavidlá a sedem Severokórejčanov, pričom ich obvinila z rôznych činností vrátane údajného obchodovania s vojenskými dodávkami medzi Moskvou a Pchjongjangom.



Vo vyhlásení juhokórejského ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že predmetné plavidlá prepravovali veľké množstvá kontajnerov s vojenskými zásobami medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Jeden zo Severokórejčanov sa údajne podieľal na rokovaniach s cieľom sprostredkovať dohodu o zbraniach s členom ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v rokoch 2022 a 2023. Ďalší sa zapájal do dovozu nafty, ktorá je kritická pre jadrové a raketové programy Pchjongjangu, z Ruska do KĽDR.



Zvyšná pätica sa podľa Soulu podieľala na získavaní finančných prostriedkov na podporu severokórejských programov a to tak, že ako IT pracovníci zarábali a získala zahraničnú menu, pričom sa údajne nelegálne zdržiavali v ruskom Vladivostoku.



KĽDR minulý týždeň poprela obvinenia týkajúce sa dovozu zbraní do Ruska a tvrdila, že nemá žiadny záujem na exporte vojenských technických spôsobilostí do akejkoľvek krajiny.