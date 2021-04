Japonsko a Nemecko posilnia svoje vzťahy na pozadí aktivít Číny

Tokio 13. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí a obrany Japonska a Nemecka sa v utorok dohodli na posilnení bezpečnostnej spolupráce v súvislosti s narastajúcou námornou a vojenskou aktivitou Číny.



Obe krajiny v tomto roku po prvý raz usporiadali rokovanie vo formáte "dva plus dva". Berlín a Tokio si zároveň pripomínajú 160. výročie podpísania zmluvy o priateľských vzťahoch a obchode, uviedla tlačová agentúra DPA.



Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas a nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová so svojimi japonskými kolegami Tošimicuom Motedžim a Nobuom Kišim prostredníctvom videomosta hovorili o situácii v Juhočínskom i Východočínskom mori, kde Peking zintenzívňuje svoje teritoriálne nároky.



Lode čínskej pobrežnej stráže sa často približujú k skupine neobývaných ostrovčekov vo Východočínskom mori, čo je zdrojom diplomatického napätia medzi Pekingom a Tokiom. Súostrovie Senkaku, ktoré je pod japonskou správou, si zároveň nárokujú Čína a Taiwan, kde sú známe pod názvom Tiao-jü-tao, respektíve Tiao-jü-tchaj.



Počas virtuálneho stretnutia Japonsko privítalo rozšírené záväzky Nemecka voči indo-pacifickému regiónu, ako aj plán Berlína vyslať do danej oblasti svoju fregatu. Obe krajiny majú tiež "vážne obavy" o dodržiavanie ľudských práv v Hongkongu a čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, kde žije moslimská ujgurská menšina.



Ministri zároveň rokovali o Severnej Kórei, ktorá koncom marca vypálila do mora dve balistické strely.