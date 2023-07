Japonsko a Taliansko usporiadajú prvé spoločné vzdušné manévre

Tokio 25. júla (TASR) - Japonsko a Taliansko usporiadajú v auguste spoločné vzdušné vojenské cvičenia, oznámili v utorok Japonské vzdušné sily sebaobrany (JASDF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Letecké cvičenia sa uskutočnia od 2. do 10. augusta v okolí japonskej leteckej základne Komatsu na pobreží Japonského mora. Zúčastnia sa na nich štyri talianske stíhačky F-15 a štyri japonské stíhačky F-35.



Podľa agentúry Kjodo pôjde o vôbec prvé spoločné vzdušné cvičenia Japonska a Talianska. Len pred týždňom pritom Tokio oznámilo konanie podobných cvičení s francúzskymi vzdušnými silami.



JASDF okrem toho v samostatnom vyhlásení oznámili, že od 23. augusta do 15 septembra sa v Komatsu uskutočnia spoločné manévre aj so vzdušnými silami Austrálie.