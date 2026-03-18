Streda 18. marec 2026
Japonsko a USA budú rokovať o spoločnej ťažbe vzácnych nerastov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Autor TASR
Tokio 18. marca (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v stredu oznámila, že na stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom tento týždeň bude diskutovať o spoločnej ťažbe vzácnych nerastov v hlbokých vodách Tichého oceánu. Minulý mesiac sa totiž Japoncom podarilo úspešne získať sediment obsahujúci 17 kovov používaných v elektrických vozidlách, pevných diskoch, raketách a ďalších technológiách, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Usadeninu vytiahli z hĺbky 6000 metrov počas testovacej misie pri ostrove Minami Torišima, ktorý sa nachádza až 2000 kilometrov od metropoly Tokio.

Japonsko a Spojené štáty, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, sa snažia znížiť svoju závislosť od Číny pri získavaní týchto vzácnych minerálov.

„Diskutovali sme o ťažbe týchto zdrojov, keď prezident Trump navštívil Japonsko v októbri minulého roka, a od februára sa začali konkrétne rokovania o spolupráci pri ťažbe morských minerálov,“ povedala Takaičiová.

„Vzácne nerasty vo vodách okolo Minami Torišimy sú jedným z cieľov tohto úsilia... očakávam, že táto téma bude aj súčasťou nadchádzajúceho japonsko-amerického summitu,“ naplánovaného na štvrtok, dodala.

Sediment obsahujúci vzácne minerály vyzdvihla vedecká vrtná loď, ktorá v januári vyplávala k Minami Torišime, kde je predpoklad, že vody v okolí ostrova obsahujú bohaté zásoby cenných minerálov.

Misia sa uskutočnila v čase, keď Peking zvýšil tlak na Japonsko po tom, čo Takaičiová v novembri naznačila, že Tokio môže vojensky zareagovať na prípadný útok na Taiwan, o ktorom Peking hovorí, že si ho podrobí silou.

Čína následne zablokovala export materiálov „dvojakého použitia“ – teda takých, ktoré môžu mať aj vojenské využitie – do Japonska, čo vyvolalo obavy z toho, že Peking môže obmedziť dodávky vzácnych nerastov.

Ten totiž dlhodobo využíva svoju dominanciu v ťažbe vzácnych nerastov ako geopolitický nástroj, napríklad aj v obchodnej vojne s USA.

Minulý mesiac Spojené štáty predstavili partnerstvo v oblasti kritických minerálov s Európskou úniou a Japonskom po stretnutí vo Washingtone, vyvolanom rastúcimi obavami z dominantného postavenia Číny v tomto odvetví.
